Defensa Civil rescata 19 personas tras crecida del río Tireo en Bonao

La Defensa Civil rescató a 19 personas que fueron arrastradas por la crecida repentina del río Tireo, en la comunidad de Loma de Blanco, luego de las intensas lluvias que se registran en la provincia.

Miembros del organismo explicaron que las víctimas fueron sorprendidas por el fuerte aumento del caudal, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia para ponerlas a salvo. Todas se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con un levantamiento preliminar, entre las personas asistidas se encuentran ciudadanos de edades muy variadas, desde menores de apenas 5 años hasta adultos de 67. De los rescatados 6 son menores de edad, y la mayoría están entre los 20 y 40 años.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alejada de ríos, arroyos y cañadas, ante el alto riesgo que representan las crecidas súbitas en medio de la alerta amarilla que mantiene vigente el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para Monseñor Nouel.

Retiran multitud de bañistas en otros ríos

En otro hecho, la Defensa Civil intervino el Sábado Santo en varios ríos de Bonao donde una multitud hacía uso de sus aguas, pese a que los balnearios permanecen clausurados por prevención.

Junto a miembros de la Policía Nacional, los equipos desalojaron a las personas que fueron encontradas dentro de los afluentes, recordándoles que todos los espacios acuáticos de la provincia están prohibidos temporalmente debido al aumento del caudal y las lluvias persistentes.

Otros ríos siguen en observación

Los ríos Yuna, Masipedro y Maimón presentan un incremento significativo en su nivel, por lo que las autoridades mantienen monitoreo constante y reafirman que la prohibición se mantendrá hasta que las condiciones sean seguras.