Comienza desde temprano salida de vacacionistas desde Barahona este Domingo de Resurrección

Desde las primeras horas de la madrugada de este domingo se registró un flujo constante de vacacionistas que iniciaron su retorno desde Barahona hacia distintos puntos del país, tras concluir el asueto de la Semana Santa.

En las terminales de transporte, como la Empresa de Transporte de Barahona (Emtraba) y Caribe Tours, se observaron largas filas de pasajeros en busca de boletos para regresar, principalmente hacia Santo Domingo.

Usuarios de Caribe Tours denunciaron retrasos en la venta de boletos, señalando que, aunque acudieron desde tempranas horas, no fue hasta pasadas las 8:30 de la mañana cuando inició la expedición de tickets para abordar unidades programadas para media mañana.

Una situación similar se registró en la terminal de Emtraba, donde se produjeron discusiones entre pasajeros debido a la alta demanda de asientos para retornar a sus lugares de origen.

Choferes consultados indicaron que en la carretera Sánchez, en el tramo Azua–Santo Domingo, se reportaban largos taponamientos, generando retrasos e incomodidades entre quienes se desplazaban en vehículos privados hacia la capital.

A pesar de la alta movilidad, las autoridades no han reportado situaciones de gravedad durante este Domingo de Resurrección, cuarto día del operativo de Semana Santa 2026.

No obstante, la noche anterior se registraron al menos dos accidentes de tránsito, uno en la zona del Cruce de Palo Alto y otro en el municipio de La Ciénaga.

En cuanto a víctimas mortales durante el asueto en esta demarcación, se reportan dos fallecimientos: uno ocurrido el Jueves Santo, atribuido a un infarto, y otro el Viernes Santo, cuando un ciudadano murió ahogado en la playa Casita Blanca, en el casco urbano de Barahona.