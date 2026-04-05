CDP Santiago conmemora Día Nacional del Periodista

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago, conmemoró el Día Nacional del Periodista con una actividad que reunió a varias figuras del ejercicio periodístico en la provincia.

Carlos Arroyo Ramos, secretario general del gremio, exhortó en su participación a que los profesionales de la comunicación mantengan firme su compromiso con la ética, la verdad y la responsabilidad social.

“Siempre soñaremos con un ejercicio periodístico apagado a los principios que anheló nuestro padre de la patria, la verdad, el respeto, la responsabilidad social y solidaridad”, expresó.

Arroyo Ramos destacó que el periodismo constituye un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia, por lo que su ejercicio debe sustentarse en principios que garanticen la transparencia y la credibilidad ante la ciudadanía.

Asimismo, señaló que el proyecto independentista impulsado por Juan Pablo Duarte y los trinitarios utilizó el periodismo, incluso de manera clandestina, como herramienta clave para difundir las ideas libertarias que dieron origen a la nación dominicana.

Durante la actividad también se recordó que el primer periódico del país fue El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo, fundado el 5 de abril de 1821 por Antonio María Pineda, considerado el inicio formal del periodismo nacional.

En ese contexto, los participantes reafirmaron su compromiso con un ejercicio periodístico basado en la ética, la verdad, el respeto, la dignidad humana, la transparencia, el secreto profesional y la responsabilidad social.

“Feliz Dia Nacional del Periodista, viva Duarte y vivan los ideales trinitarios. Que Dios les bendiga” concluyó.