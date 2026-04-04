Una vaguada provocará lluvias durante este Sábado Santo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada estará generando incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas sobre varias provincias en la tarde hasta las primeras horas de la noche de este Sábado Santo.

De igual forma, informó que en horario matutino prevalecerá un cielo con nubes dispersas y en horas de la tarde se esperan incrementos de la nubosidad, acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en diferentes provincias.

Según el Indomet, los territorios del país que podrían verse afectados son San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Peravia, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago, Independencia, Bahoruco y sectores del Gran Santo Domingo.

En ese sentido, la institución recomendó a los operadores de las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas de la Costa Atlántica permanecer en puerto, debido a vientos moderados a fuertes y oleaje bastante peligroso.

Además, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene los niveles de alerta meteorológica en San Cristóbal, Gran Santo Domingo, Espaillat, Santiago, San José de Ocoa, Duarte, La Vega y aviso en Monseñor Nouel.