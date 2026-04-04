Policía dice profundiza investigaciones por rapto y muerte de joven hallado en La Vega

La Policía Nacional informó este sábado que profundiza las investigaciones en torno al rapto y posterior muerte del joven Anser Stephan Almonte, de 24 años, cuyo cuerpo fue hallado en la provincia de La Vega, tras haber sido secuestrado en Puerto Plata.

La Dirección Central de Investigación (Dicrim) mantiene un proceso activo para identificar y capturar a los responsables del hecho, indicó la Policía en un comunicado.

Almonte, conocido como “El Brujo”, había sido reportado como raptado la madrugada del viernes Santo en el sector La Viara, en Puerto Plata.

“El joven se encontraba junto a otras personas cuando fueron interceptados por varios individuos armados, aún no identificados, quienes lo obligaron a subir a un vehículo bajo amenaza de arma de fuego, realizando además un disparo antes de huir del lugar con rumbo desconocido”, explicó la Policía.

Las autoridades localizaron el cuerpo sin vida en el sector Cabirmota, en La Vega, con múltiples heridas de bala.

En la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron evidencias y levantaron dispositivos electrónicos pertenecientes a la víctima, los cuales forman parte clave del proceso investigativo.