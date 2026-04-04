Playas de Pedernales son de las más visitadas de la región Sur

En Pedernales se mantiene la tranquilidad, mientras las playas de la parte urbana, La Payita, Los Pozos de Romero, como el río El Mulito, Arroyo Salado en Oviedo y Bahía de las Águilas son los más abarrotados de vacacionistas ausentes, visitantes nacionales y extranjeros del interior.

Pedernales, que está enmarcado en la construcción de la infraestructura de un desarrollo turístico; el desplazamiento por conocer esta zona se ha convertido en uno de los lugares del país más visitados en los últimos tiempos, sobre todo en días feriados como esta Semana Mayor.

Durantes el Viernes Santo, el jefe de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, recorrió las playas de Cabo Rojo y Bahía de las Águilas e impartió instrucciones de seguridad a los superiores locales del cuartel de Pedernales; además, recorrió otras playas de la costa sur para visualizar cómo estaba el flujo de personas durante esta Semana Santa.

Tras recibir instrucciones, posteriormente, este sábado también estaba prevista la llegada del general de la policía Juan Pablo Ferreira Veras, Comandante Regional Sur con asiento en Barahona.

CONTAMINACIÓN SÓNICA

Cumpliendo instrucciones, el comandante local de la Policía, Janse Castillo, y el Mayor de la Digesett, William Mejía Matos, han procedido a contrarrestar la contaminación sónica en las calles, playas y lugares públicos; por esa razón, un carro musicólogo y otro vehículo están retenidos en el cuartel policial, así como varias motocicletas para ser devueltas la próxima semana.

Continuando con el operativo “Conciencia por la vida 2026”, la Defensa Civil y todos los integrantes del Comité de Prevención, Rescate y Mitigación tienen establecida como seguridad varios puestos en la salida y entrada del municipio de Oviedo, en Arroyo Salado, la Colonia y Juancho, y en cada salida y entrada de las playas urbanas, Cabo Rojo y Bahía de las Águilas.