Parques, cultura y paisajes: qué hacer en Santiago

Mientras muchos ciudadanos salen de la ciudad durante el asueto de la Semana Santa, otros optan por permanecer en Santiago, ya sea por falta de destino o como una forma de resguardo y reflexión propia de la fecha.

Aunque lugares como Puerto Plata, Las Terrenas y Samaná figuran entre los destinos más concurridos, la denominada “Ciudad Corazón” también ofrece diversas opciones recreativas y culturales para quienes deciden quedarse.

Entre estas alternativas se encuentra el Parque Central de Santiago, un espacio propicio para el esparcimiento familiar que dispone de áreas infantiles, ciclovía, canchas deportivas y zonas para actividades al aire libre.

Otra opción es el Jardín Botánico Prof. Eugenio de Jesús Marcano, donde los visitantes pueden recorrer senderos, apreciar una amplia variedad de plantas y disfrutar de su mariposario. Este permanecerá abierto hasta las 6:00 de la tarde.

Centro León

De igual forma, el Centro León ofrece exposiciones vinculadas al arte dominicano, la antropología y actividades culturales, además de espacios abiertos para el disfrute de sus jardines. Su horario será de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Para quienes prefieren una vista panorámica de la ciudad, el Teleférico de Santiago mantiene sus recorridos habituales hasta las 9:00 de la noche, permitiendo observar desde las alturas la dinámica urbana de Santiago.

Teleférico de Santiago

Asimismo, otros espacios como el Monumento a los Héroes de la Restauración, el Parque de la Mujer y el Parque de los Jardines Metropolitanos se presentan como opciones accesibles para compartir en familia durante estos días.

De esta manera, Santiago se mantiene como una alternativa viable para quienes, sin salir de la ciudad, buscan opciones de recreación en un ambiente tranquilo durante la Semana Santa.