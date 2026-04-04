Elevan a 11 provincias en alerta por incidencia de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este Sábado Santo el nivel de alerta en varias provincias del país, ante la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera que provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El organismo mantiene en alerta amarilla a la provincia Monseñor Nouel, mientras declaró alerta verde para Santo Domingo, Distrito Nacional, Duarte, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, La Vega, San José de Ocoa y Monte Plata.

En la costa Atlántica, el COE recomendó que a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a viento moderados a fuertes y oleaje bastante peligroso.

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) se esperan lluvias para San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Peravia, Azua, San Juan, Elias Piña, Santiago, Independencia, Baoruco y sectores del Gran Santo Domingo.

Asimismo, indicó que durante la noche, estas precipitaciones desaparecerán paulatinamente, quedando aguaceros aislados y posibles tronadas en localidades próximas a la costa norte.

La entidad recordó que se declara alerta amarilla cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. Mientras que, la alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.