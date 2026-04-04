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ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

COE reporta 64 accidentes de trásito y cinco fallecidos en las últimas 24 horas

Los fallecidos fueron identificados como Francisco Andrés Mateo Perdomo, de 33 años; Ángel Gabriel Matos, de 17 años; Wascar David Medina, de 19; Carlos Alberto Guzmán, de 22 años, y Nelfi Antonio Rosario, de 21.

La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en el país es de 27,4 por cada 100,000 habitantes.

Accidente de trásito.ARCHIVO/LD

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD 

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que en las últimas 24 horas se han registrado 64 accidentes de tránsito en el territorio nacional, los cuales han dejado un saldo de cinco fallecidos.

Así lo informó durante una rueda de prensa el director del COE, Juan Manuel Méndez, quien especificó que 80 personas resultaron afectadas por estos siniestros viales. De los accidentes registrados, 56 involucran motocicletas, cinco vehículos livianos, dos yipetas y un peatón.

Los fallecidos fueron identificados como Francisco Andrés Mateo Perdomo, de 33 años; Ángel Gabriel Matos, de 17 años; Wascar David Medina, de 19; Carlos Alberto Guzmán, de 22 años, y Nelfi Antonio Rosario, de 21.

Asimismo, la entidad comunicó que dos personas fallecieron asfixia por inmersión, estos fueron identificados como Hugo Alberto Zuluaga, de 57 años, hecho ocurrido en playa Arena Gorda, en Punta Cana, La Altagracia; y Marcelino Gerónimo Feliz Cuevas, de 61 años, quien feneció en la playa Casita Blanca, provincia Barahona.

De acuerdo a Méndez, se han atendido unas 145 personas intoxicadas por alcohol; de estas intoxicaciones tres resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 11 y 17 años. Asimismo, 86 personas fueron asistidas por intoxicación alimentaria.

Por su parte, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que en los hospitales de la red pública de salud, en función de las variables del operativo, se han atendido 684 personas. Mientras que, la Cruz Roja realizó 19 asistencias de salud. 

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