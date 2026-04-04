Barahona amanece en tranquilidad este Sábado Santo

El municipio de Barahona amaneció este Sábado Santo con una movilidad discreta y un ambiente de tranquilidad, en consonancia con el significado de esta fecha dentro de la tradición cristiana, caracterizada por el recogimiento, el silencio y la esperanza tras la crucifixión de Jesucristo.

Durante un recorrido por distintos puntos de la ciudad, se observó una circulación moderada de personas y vehículos, sin el bullicio habitual de otros días del asueto de Semana Santa, lo que refleja una actitud más reflexiva por parte de la ciudadanía.

Hasta este tercer día del operativo de Semana Santa, no se han reportado situaciones anormales que alteren la paz familiar, manteniéndose el ambiente acorde con la esencia de esta jornada, considerada una pausa espiritual entre el dolor del Viernes Santo y la celebración del Domingo de Resurrección.

El encargado de la sala de crisis de la Defensa Civil en Barahona, Miguel López, informó que desde tempranas horas se desplegó el personal voluntario en puntos estratégicos, incluyendo playas y ríos autorizados, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Indicó que los equipos han sido ubicados en zonas consideradas críticas, brindando asistencia oportuna a quienes lo requieran durante el asueto.

No obstante, reportó un hecho lamentable ocurrido la tarde del Viernes Santo, cuando un hombre falleció en la playa Casita Blanca, ubicada en el casco urbano del municipio.

López valoró positivamente el comportamiento de la ciudadanía, destacando que los bañistas han acatado las disposiciones de las autoridades al retirarse de playas y balnearios en los horarios establecidos.

“Este es un buen indicador, porque en ocasiones anteriores el personal debía emplearse a fondo para desalojar a las personas. En esta Semana Santa hemos observado que los ciudadanos, por motu propio, se retiran al acercarse la hora”, expresó.

En ese sentido, exhortó a la población a mantener esa conducta durante lo que resta del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, último día del asueto, cuando se prevé el retorno de visitantes hacia sus lugares de origen.