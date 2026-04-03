Hombre muere ahogado en playa "Casita Blanca", Barahona

Un hombre murió ahogado este Viernes Santo en la playa Casita Blanca, en la provincia Barahona.

La víctima fue identificada como Marcelino Jerónimo Féliz, de 56 años, residente en el sector La Hortaliza, ubicado en las inmediaciones del mercado público de esa demarcación.

Según informaciones preliminares, desde tempranas horas de la mañana miembros de la Defensa Civil le habían impedido entrar al mar, debido a que presuntamente se encontraba en estado de embriaguez.

Voluntarios de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos intentaron reanimarlo mientras esperaban la llegada de una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

El hombre fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, donde, de acuerdo con reportes médicos, llegó sin signos vitales.