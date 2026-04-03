Fue encontrado muerto en La Vega "El Brujo", un joven que fue raptado en La Viara, Puerto Plata

Fue encontrado muerto en la comunidad de Burende en La Vega, con un disparo en la cabeza, un joven que fue raptado de su casa en el sector La Viara de esta ciudad.

Hanser Almonte, alias "El Brujo", fue raptado por individuos que lo montaron en un vehículo cuando este se había parado a orinar en una de las calles del sector.

Los captores realizaron un disparo y lo montaron en el vehículo, mientras aparentemente lanzan un objeto al interior del vehículo en el que se transportaba Almonte, según se observa en un video que circula en las redes sociales.

El cadáver de Hanser Almonte está siendo velado en la Funeraria Municipal.

Las autoridades policiales investigan el hecho que ha causado alarma en el sector El Populoso sector La Viara.