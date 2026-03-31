Vertederos siguen contaminando canal Marcos A. Cabral de Baní

A pesar de las constantes denuncias en medios de comunicación, locales y nacionales, el canal Marcos A. Cabral y sus laterales siguen afectados por la basura debido a los vertederos improvisados a cielo abierto instalados por los ayuntamientos que le circundan en casi toda su extensión, convertidos en una gravosa amenaza, no solo para el canal, sino para todo el medio ambiente circundante.

El problema que afecta este canal que irriga con sus aguas más de 50 mil tareas, desde Las Barias, en la zona montañosa donde le da nacimiento el río Nizao, pasando por los laterales Nizao y otras localidades hasta Las Calderas, al suroeste de la provincia Peravia.

Para alimentar acueductos, producir arroz, víveres, hortalizas, granos, frutas, condimentos y otros rublos agrícolas, que van tanto al mercado local, como a supermercados y plazas nacionales, pero los vergonzosos vertederos abundan en sus orillas como el agua contaminada que corre por el lecho de este importante acuífero.

Vertedero a cielo abierto improvisado por autoridades del ayuntamiento, cerca del canal Marcos A. Cabral.José Dicén

lugares afectados

Reporteros de Listín Diario pudieron comprobar en su recorrido, este fin de semana, por Pizarrete, Nizao, Carretón, Mata Gorda y, en la zona del Llano, donde cruza la ciudad de Baní, que estos improvisados focos de contaminación siguen operándose vergonzosamente frente a las autoridades competentes sin que se apliquen los correctivos que han anunciado en incontables ocasiones.

Con boca y nariz cubiertas por mascarillas para tratar de minimizar los efectos del hedor y las asfixiantes humaredas que se desprenden de las pestilentes y grotescas montañas de basura que se incendian minuto a minuto por los gases acumulados en su interior, los periodistas de Listín Diario pudieron comprobar que en el vertedero que opera encima del lateral Nizao del Marco A. Cabral se sigue depositando basura a diario sin que nadie detenga este abuso.

Solo este lateral irriga unas 7 mil tareas desde Nizao, los distritos municipales Santana, Catalina, Pizarrete, Carretón y hasta Don Gregorio, que son cultivadas de productos como arroz, molondrones, cebolla y otras hortalizas, además de algunos víveres, explican autoridades del sector.

autoridades

Luego de las denuncias de Listín en agosto 2024, sobre los daños que estos vertederos causan a este acuífero, el director de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baní, Juan Solís, calificó en aquel entonces como “un agravio ecológico” los daños ocasionados por ese vertedero a orillas del lateral del Marcos A. Cabral, en Nizao. Incluso, adelantó en aquella ocasión “que en las próximas horas citaría al alcalde del municipio de Nizao, Iván Reyes, para que respondiera por el problema”.

Pero 3 años después el problema continuo en el mismo lugar y, la misma alcaldía sigue lanzando a este lugar toneladas de basura que llegan en camiones recolectores, que recoge tanto en el centro urbano del municipio de Nizao, como en los distintos barrios del poblado; Don Goyo, Zapotal, Don Gregorio y otros.

Otra promesa, que parecía cierta, atendiendo el clamor de las denuncias que pedían poner freno a este agravio, en septiembre 2024, el director de DO Sostenible, Príamo Ramírez, visitó este sitio y dejó iniciados los trabajos para convertir este vertedero de Nizao en una estación de transferencia amigable con el medio ambiente, según anunció en la fecha.

Incluso, justo al lado oeste de este reservorio de desperdicios sólidos, DO Sostenible, dio el primer picazo y dejó lista un área debidamente cercada con malla ciclónica y con local para oficina, a los fines de establecer allí la referida estación.

Los reportes de prensa de la fecha destacan que Ramírez, anunció aquel día que “el proyecto, cuenta con una inversión de RD$ 26,285,765.81, y estará completo en un plazo de entre 60 y 90 días”.

De este anuncio ya va corriendo tiempo para 3 años y, cuando se les pregunta a los lugareños que en qué está ese proyecto, responden con sarcasmo, “muchacho esa gente vino ahí ese día a dar el picazo, y más nunca ha pasado por aquí”.

Las autoridades locales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) reconocieron en los días finales de septiembre, con las denuncias de Listín, que “el vertedero de desperdicios sólidos a cielo abierto que opera actualmente a orillas del lateral del canal Marcos A Cabral funciona allí desde hace unos 8 años”, contaminando las aguas que discurren por su cauce. En la actualidad son ya 10 años los que tiene en operación este basurero y sigue operando de forma cotidiana.

En aquella ocasión, Francisco Bremón, director del Indhri, aseguró al Listín Diario, que tanto el actual alcalde de Nizao, Iván Reyes (2024-2028), como el anterior, Eleazar Guerrero (2020-2024), fueron notificados por el INDRHI, sobre este problema, pero ninguno de estos alcaldes ha respondido a esta demanda, había dicho.

“Mira, nosotros como INDRHI nos hemos reunido con todos los alcaldes de Nizao y los directores de los distritos municipales de Santana, Catalina, Pizarrete y Carretón, a quienes les hemos solicitado buscar otros espacios para estos vertederos, pero hasta ahora no ha habido respuesta”, indicó Bremón en setiembre 2024.

Todavía al día de hoy (abril 2026), siguen sin responder, a pesar del daño atroz que causan estos basureros a este canal, el más importante de la provincia Peravia y uno de los más antiguos del país.

La afectación del Marcos A. Cabral y, del medio ambiente en sentido general, por estos basureros es grave, ya que no solo operan en Nizao, pues los reporteros de Listín también pudieron constatar que, en el troncal de este canal, que cruza en la zona suroeste del Distrito Municipal del Carretón, a unos 900 metros de la carretera Sánchez, próximo a Ojo de Agua, sigue funcionando el más ominoso de estos focos de contaminación, con más de mil metros cuadrados, repleto de todo tipo de desperdicios sólidos.

Ful, de deshechos plástico, metales, botellas, bolsas, pañales desechables, animales muertos, troncos de árboles, ropas viejas, y todo tipo de basura (que arden todo el día), y escombros de la industrial de la construcción.

mas vertederos a lo largo del canal

Situaciones parecidas se pudieron constatar en el curso de este canal tanto en el Sifón de Mata Gorda, como el localizado en el lateral que cruza desde El Llano hasta la carretera Baní-Sombrero, donde sus esclusas están taponadas por millares de deshechos plásticos, ramas de árboles ya podridas y otros desperdicios que da brega identificar por el moho que los cubre.