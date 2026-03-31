Con pancartas en mano y bajo las consignas “queremos justicia” y “ni una más”, familiares de Angélica Geraldine Hernández y su abogado, Pedro Domínguez Brito, se presentaron ante el Ministerio Público la mañana de este martes, para constituirse en actores civiles en contra de cuatro personas, por la muerte de la joven de 30 años debido a una mala práctica mientras se realizaba un procedimiento estético en una clínica de Santiago.

“Estamos representando a los familiares de Angélica, vinimos ante el Ministerio Público para continuar aportando al proceso de investigación con el lamentable fallecimiento de Angélica, producto de una mala práctica médica cuando fue a hacerse una cirugía estética. Tenemos mucha documentación y se constituirán en actores civiles contra al menos cuatro personas, entre ellos, tres médicos, que nosotros estamos convencidos que son los responsables”, indicó Domínguez Brito, representante legal de la familia Hernández Rodríguez.

Domínguez Brito prefirió reservar los nombres de los galenos involucrados en el proceso, aunque afirmó que son médicos muy relacionados con la clínica Diosa Los Jardines donde la joven fue operada y falleció.

Video Familiares de joven que murió en cirugía estética en Santiago se querellan contra 4 personas





Además, aseguró que uno de los doctores es reincidente en casos de mala práctica médica, fue sometido a la justicia en el año 2011, y en el 2015, en ese entonces se le varió la medida de coerción a presentación periódica y una garantía económica, y hasta ahora no tiene conocimiento en qué fase del proceso se encuentra ese caso. También otra querella fue presentada en su contra en el 2016.

Asimismo, indicó que otra de las doctoras, también es reincidente en malas prácticas médicas.

“Nosotros queremos que se aplique todo el peso de la ley y que las personas responsables, paguen su culpa en la cárcel y sobre todo que este lamentable hecho ayude a salvar vidas, porque esos galenos no merecen seguir ejerciendo el sagrado ejercicio de la medicina”, afirmó Domínguez Brito.

El abogado estableció también que varias mujeres que han sido afectadas con malas prácticas médicas durante sus procedimientos estéticos con estos doctores, se han comunicado con él para constituirse en actores civiles en el caso de Angélica.

Entre lágrimas y con pancartas en manos, parientes de Angélica Geraldine pedían justicia, mientras se encontraban colocando la querella ante el Ministerio Publico, en la Base Cibao Central de la Policía Nacional.