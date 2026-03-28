Más de 1,100 agentes y 36 ambulancias reforzarán operativo de Semana Santa en Barahona

La Defensa Civil informó que se encuentra preparada para hacer frente a posibles eventualidades durante la conmemoración de la Semana Santa 2026, que inicia este Domingo de Ramos y concluye el Domingo de Resurrección.

El director regional del organismo de Protección Civil, Carlos Confidente, explicó que con tales fines se elaboró un plan operativo en toda la demarcación, con el objetivo de preservar vidas durante el asueto de la Semana Mayor.

Indicó que existen disposiciones oficiales que deben ser acatadas por la ciudadanía, tanto locales como visitantes, para garantizar la seguridad de quienes se desplacen a esta provincia durante el período.

Confidente reveló que para esta Semana Santa se contará con al menos 1,100 efectivos de la Policía Nacional y de los distintos organismos castrenses, además de 36 ambulancias y 255 voluntarios, quienes estarán laborando de manera activa en labores de asistencia y orientación a los vacacionistas.

“Contamos con un equipo humano y material capacitado para responder a cualquier eventualidad, los cuales estarán disponibles para atender emergencias y garantizar la seguridad de la población durante la Semana Santa”, expresó.

Asimismo, informó que han sido habilitados 25 módulos de primeros auxilios y rescate en distintos puntos de la geografía de la provincia de Barahona, con personal capacitado para responder ante cualquier situación.

En cuanto a los balnearios, el director regional indicó que han sido clausuradas las playas Bahoruco, Azul, Los Patos, El Cayo, Ojeda, Caletón, El Estero, Las Salinas (Villa Central) y San Rafael, debido a que representan riesgos para la seguridad de los bañistas por condiciones naturales adversas o falta de infraestructura adecuada.

Mientras que se encuentran aptos para el público los balnearios El Quemaito, río San Rafael, ríos Los Patos, La Ciénaga, La Hortaliza (Bahoruco), Mata de Maíz (Polo), Las Saladillas, Casita Blanca, Punta Inglesa, La Furnia, La Chorrera, La Almendra, puente Vicente Noble-Tamayo, La Zurza, Canoa y el río Yaque del Sur en toda su extensión.

De igual modo, precisó que estarán disponibles con puestos de socorro balnearios como Casita Blanca, Punta Inglesa, Saladilla, El Quemaito, río Bahoruco, La Ciénaga, San Rafael (La Virgen), Los Patos, el río Yaque del Sur, playa Don Ernesto y el río Ojeda, en Paraíso.

Confidente reiteró que la clausura de algunos balnearios responde a medidas preventivas para evitar tragedias, al tiempo que exhortó a la población a utilizar únicamente los espacios autorizados, donde existen medidas de seguridad reforzadas.

En ese sentido, llamó a la ciudadanía a actuar con prudencia, respetar las disposiciones de las autoridades y solicitar asistencia en caso de cualquier emergencia, a fin de garantizar una Semana Santa segura para toda la población.