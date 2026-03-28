Grito de auxilio en La Romana: Cúmulos de basura amenazan con agravar inundaciones

Las inundaciones en las últimas 24 horas en La Romana, producto del paso de las lluvias torrenciales provocadas por una vaguada y la abundante humedad marina sobre el país, mantienen en vilo a los munícipes.

Sin embargo, más allá del fenómeno climático, los lugareños afirman que los aguaceros no son la única causa del caos de los desbordamientos de agua en calles y cañadas, ya que decenas de desechos sólidos, ramas de árboles y plásticos abundan en la localidad.

Por lo que, quienes residen allí temen que los cúmulos de basura agraven la invasión del agua en sus viviendas.

El reloj marcaba las 11:30 de la mañana, cuando Listín Diario visitó la populosa región que atrae a turistas por sus playas y vegetación. Durante un recorrido por localidades que colindan con ríos y cañadas, tal es el caso del Barrio Obrero, Buenavista Sur, Callejón Guaymate, Padre Abreu, La Restauración, Quisqueya Nueva y La Chell, constató la vulnerabilidad de los lugareños.

Los vecinos, angustiados y alarmados ante cualquier incremento de aguaceros, algunos se resguardan en sus viviendas, mientras otros permanecen fuera de sus hogares con la incertidumbre de que algo pueda ocurrir.

Allí, las recientes lluvias ocurridas en las últimas 24 horas provocaron inundaciones urbanas, que entraron basura a los hogares, según declaran los munícipes.

Sin embargo, hasta el momento de la visita, miembros de la Defensa Civil y la Cruz Roja no se encontraban en los alrededores de la demarcación removiendo los desechos.

inundaciones frecuentes

Vitalina Cedeño, de 82 años, vive en el barrio La Restauración, que colinda con el río Salado, junto a dos hijos mayores de edad y una nieta menor.

Relató a Listín Diario que, pasada del mediodía del jueves, la crecida del afluente provocó que a su vivienda entrara el agua y permaneciera aposada por mucho tiempo.

"La lluvia fuerte cayó ayer. En mi casita se entró el agua, pero no pasó del piso, y por eso no me dañó nada, ni la cama, ni los muebles, gracias a Dios", expresó la señora. Pero su preocupación va dirigida a la cantidad de basura que bordea su vivienda.

"El peor problema de este sector lo tenemos ahí, en la cañada, porque hay mucha basura y cuando llueve entra toda la basura, y la casa se ensucia", declaró a este diario.

Indicó que con frecuencia, cada vez que llueve, los niveles del agua suben hasta su casa, pero sin riesgo de perder sus ajuares.

"Yo estaba esperando que siguiera lloviendo, pero gracias a Dios dormimos tranquilos", expresó el ama de casa.

En el sector Quisqueya Nueva, justo en la calle Manuel Beltré Sánchez, está constituido por al menos cinco filtrantes, con el objetivo de dar solución a las inundaciones provocadas por la lluvia; sin embargo, esto no es suficiente para mitigar el problema.

Según declaran los residentes, el problema con el estancamiento del agua en la barriada data de más de cinco años.

Henry Osvaldo Tejeda, oriundo de Ocoa, vive en el referido sector de La Romana hace 30 años, y su casa es una de las afectadas cada vez que llueve.

"Desde que cae una gota de agua, esta calle se inunda, y los vehículos cuando pasan entran toda el agua para mi casa, pero eso nos pasa a todos los que vivimos aquí alante", explicó el comunitario.

evacuaciones

Durante el recorrido, este diario no evidenció familias evacuadas; sin embargo, el pasado jueves, estudiantes y maestros del Liceo Profesora Julia Amada Mella De Goicochea, antiguo Centro Educativo Luz para Todos, fueron evacuados, según reportes de la Defensa Civil.

Esta escuela ubicada en la provincia La Romana fue desocupada de forma preventiva, debido a reportes por inundación, pero sin registros de lesionados.

Del plantel fueron movilizados alrededor de 200 niños, y trasladados a sus viviendas mediante el transporte TRAE.

Asimismo, este viernes las autoridades de socorro afirmaron que el centro educativo había vuelto a la normalidad.