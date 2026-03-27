Soeci rechaza permisos mineros en Cordillera Septentrional

El vocero de la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), Domingo Rodríguez, expresó la profunda preocupación y consternación de esa entidad por las concesiones mineras que se han estado otorgando en la Cordillera Septentrional.

El vocero indicó que este sistema montañoso, además de ser una formación ecológica vital para el equilibrio ambiental del país, constituye una fuente extraordinaria de agua para todo el Cibao y un componente básico para todo el sistema.

Señaló que realizar un proceso de exploración minera en esa zona, con una ulterior disposición de explotación, constituiría un intercambio de beneficios económicos rápidos por un desastre ambiental sin precedentes y de alto costo social, económico y ambiental para el país.

Asimismo, advirtió que el costo del pasivo ambiental sería sumamente alto comparado con los supuestos beneficios que se podrían obtener.

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La organización sostuvo que no es conveniente ni prudente la extracción minera en la Cordillera Septentrional, debido a que afectaría ríos como el río Bajabonico, el río Camú y el río Yásica, además de una cantidad de cursos y fuentes de agua, así como importantes reservas de agua subterránea, causando daños a los acueductos y sistemas de riego del Cibao central y del monte.

Desde el punto de vista de la biodiversidad, explicó que este sistema alberga ecosistemas críticos que sirven de refugio a especies endémicas y cumplen funciones clave en la regulación climática, la captura de carbono y el mantenimiento de la conectividad ecológica.

Además indicó, que la fragmentación y degradación de estos hábitats, producto de la minería, generan impactos en muchos casos irreversibles, dado que los procesos de restauración ecológica no han logrado reproducir la complejidad estructural y funcional de los ecosistemas originales.

Rodríguez agregó que la República Dominicana tiene un pasivo ambiental dejado por la minería, lo que, a su juicio, es una muestra de la preocupación existente.

La entidad afirmó que rechazar la minería en esa zona no implica oponerse al progreso, sino promover un modelo de desarrollo sostenible basado en el aprovechamiento responsable de los servicios ecosistémicos que ofrece la cordillera, como el senderismo, el turismo ecológico, la observación de aves y plantas endémicas, así como el turismo de carácter científico.

En ese sentido, instó a las autoridades a considerar la declaratoria de la Cordillera Septentrional como una zona libre de actividades mineras de alto impacto, para garantizar la protección de los recursos hídricos, la biodiversidad y la estabilidad ecológica de la región. “El agua vale más que el oro”, expresó el vocero en nombre de la organización.

La entidad también consideró que esta es una oportunidad para definir el rumbo hacia un desarrollo sostenible, entendido como el modelo que busca satisfacer las necesidades de la generación actual sin poner en riesgo las de las futuras.

“La minería no es sostenible”, sostuvo.

Mientras tanto, el vocero de la institución, indicó que la organización puede aportar conocimiento técnico en el área ambiental, al contar con especialistas en todo el país.

Asimismo, expresó que están en disposición de apoyar a movimientos religiosos, grupos comunitarios y juntas de vecinos que se oponen a la explotación minera en la zona.