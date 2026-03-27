Proindustria exhibe en feria casi cien proyectos

Aproximadamente 100 proyectos se están exhibiendo en la quinta edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), una iniciativa que busca promover el talento joven, la capacidad creativa y soluciones a problemáticas comunes de la sociedad a través de tecnológicas, manufactura aditiva, innovación aplicada e inteligencia artificial.

La actividad, que inició ayer y termina hoy, se realiza en el parque central de Santiago, y cuenta con el desarrollo de rondas de negocios para generar vinculaciones estratégicas, conferencias simultáneas y la exhibición de cerca de cien estaciones con proyectos.

En esta quinta edición, se presentaron proyectos estudiantiles con la participación de politécnicos de Santiago, como son el Instituto Tecnológico México, Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes, entre otros. Ilonka Acosta, directora de servicios y apoyo a la Industria de Proindustria, indicó a Listín Diario que la importancia de integrar a los estudiantes de los politécnicos, radica en que “cuando nosotros vemos los países referentes a nivel internacional, hay uno de los ejes que hay que fortalecer y es la cultura de la innovación. Estamos fortaleciendo esa cultura, aquí vas a ver jovencitos en los stand, niños explicando los prototipos”, afirmó.

Además, se presentó también la industria de la moda, como una forma de visibilizar esa parte de la economía naranja, que también juega un rol importante con la partición de diseños de Melkis Díaz, Rafael Rivero y Giannina Azar.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, quien destacó que la feria se consolida como un espacio clave donde convergen ideas, talento y oportunidades para impulsar el desarrollo industrial del país.

“La innovación no es un lujo; es una estrategia de desarrollo. Y el emprendimiento no es solo una iniciativa individual; es un motor de política pública”, indicó Cruz Rodríguez.

En la apertura, también estuvieron presentes el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el embajador de Japón en la República Dominicana, Hayakawa Osamu; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), Néstor Julio Matos Ureña; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; la gobernadora Rosa Santos; el director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana; y el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, junto a representantes del sector empresarial y académico.