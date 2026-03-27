La industria militar presenta vehículos blindados en Santiago

En el marco de la quinta Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial de Proindustria, realizada en el Parque Central de Santiago, la Industria Militar Dominicana presentó tres vehículos y equipamientos desarrollados y ensamblados en el país, como parte de su apuesta por fortalecer la capacidad tecnológica nacional.

Entre los modelos exhibidos figura una ambulancia 4x4 IMDOM, ensamblada sobre un chasis Land Cruiser 79 y equipada con un motor turbo diésel de seis cilindros, diseñada para operar en condiciones extremas y facilitar el traslado de pacientes.

“Este modelo es capaz de soportar todo tipo de situaciones y cuenta con equipamiento adecuado para el transporte de pacientes”, explicó el teniente coronel César Encarnación, del Ejército de República Dominicana.

Durante la feria también fueron presentados los vehículos blindados BBD-01 y BBD-03, diseñados para transporte de tropas y operaciones de contrainsurgencia urbana. Ambas unidades incorporan sistemas de cámaras 360 grados que permiten mayor control del entorno operativo.

“El BBD-01 permite el traslado seguro de militares y cuenta con una torreta giratoria operada manualmente, además de un sistema de visualización completa que facilita la ejecución de tácticas”, indicó el oficial.

En tanto, el BBD-03 está fabricado con acero de alta resistencia tipo RAMOR 500, capaz de soportar impactos de armas cortas, incluyendo calibre .44. Este modelo, orientado al transporte, no dispone de torreta, pero integra blindaje y sistemas de monitoreo.

La Industria Militar Dominicana inició estas operaciones en 2025 con la participación de ingenieros locales y asesoría internacional. Según explicaron, los vehículos son de fabricación nacional en su mayoría, con excepción del chasis y el motor.

El proceso de producción incluye corte de piezas mediante tecnología láser, pulido y ensamblaje final, lo que permite estandarizar la calidad de los equipos.

Entre los proyectos en desarrollo se encuentran las aeronaves DULUS, destinadas a entrenamiento aéreo y patrullaje fronterizo. El ingeniero Fernando González explicó que se trata de una iniciativa enfocada en la fabricación de aeronaves desde sus componentes básicos.

Las operaciones de ensamblaje se realizan en la Base de San Isidro, donde personal técnico trabaja en la construcción de fuselajes, alas y sistemas integrados, al servicio del Ejército y la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Los equipos permanecerán en exhibición durante el desarrollo de la feria en el módulo de la Industria Militar Dominicana.