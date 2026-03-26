El “Oro Verde” de Monte Cristi: La multinacional que mueve US$8 millones

En el árido paisaje del municipio de Guayubín, donde la lluvia es un visitante poco frecuente, se extiende un imperio verde de 35,000 tareas que no solo desafía la sequía, sino que sostiene la economía de toda una región. Se trata de Universal Aloe, la filial dominicana de la corporación global Forever Living Products, que hoy se consolida como la mayor finca de sábila del mundo.

“Nosotros somos los productores más grandes, vamos a decir como finca, pues en la región hay otros países, como México, que producen; pero como finca somos la más grandes del mundo”, explica Leonel Mesa, gerente de Operaciones de Natural Aloe.

La sábila es una planta presente en muchos de los patios dominicanos; para esta empresa es un motor de exportación masiva. Con un despacho semanal de 15 contenedores, que equivale a unas 600,000 libras de cristal de sábila.

“Nosotros exportamos en promedio 15 contenedores, pero a veces pueden ser hasta 18, lo que nos representa 600 mil dólares por semana, eso todas las semanas; es decir, que al año estamos hablando de sobre los 7 u 8 millones de dólares”, afirma.

un gigante en crifras

Para los trabajadores, cada día empieza antes de que salga el sol contando, clasificando y cargando las pencas. El proceso es manual y se hace hoja por hoja.

“Nosotros tenemos alrededor de 700 empleados directos, entre formales e informales tenemos alrededor de 1,000 a 1,500 empleados. Podemos decir que somos quienes movemos la economía de esa pequeña región”, afirma.

En Guayubín se cultiva un imperio verde de 35,000 tareas que desafía la sequía.Indira Vásquez

El ejecutivo detalla que solo las exportaciones semanales colocan a Universal Aloe como el motor económico principal de Guayubín, Buenavista y sus comunidades aledañas.

de la penca al mercado global

La operación es un híbrido entre lo artesanal y la alta tecnología. Aunque el corte y la extracción del cristal se realizan a mano para preservar la calidad, el procesamiento posterior utiliza tecnología UHT o Ultra Alta Temperatura y envasado aséptico para garantizar un producto orgánico sin preservantes químicos.

Cada día llegan a la planta 260,000 libras de pencas frescas, que se convierten en 20,000 galones de jugo. El 80% del proceso sigue siendo manual porque las máquinas no se adaptan bien a la forma irregular de las hojas.

Los trabajadores utilizan una herramienta llamada “el Rayo”, diseñada especialmente para separar el cristal de la corteza sin desperdicio.

“Yo trabajo entre 3,000 y 3,500 hojas todos los días. Las grandes son más fáciles, las pequeñas dan más trabajo y rinden menos”, explica uno de los trabajadores.

El producto final contiene 99.9% aloe vera puro y 0.1% vitamina c como ácido ascórbico, un conservante natural.

radiografía de un cultivo

Universal Aloe opera bajo certificación orgánica, de manera que no pueden utilizar ningún químico en las fincas para obtener el producto final.

“No utilizamos ningún químico. Somos certificados orgánicos. Usamos compostas propias para nutrir las plantas”, establece Mesa.

Cada tarea puede albergar hasta 1,200 plantas, y la sábila tarda entre ocho meses y un año en madurar, permitiendo varias cosechas anuales.

Aunque se trata de una zona extremadamente seca, la empresa implementó un sistema de riego por goteo que permite mantener la producción cuando la lluvia falla.

de guayubín a 152 países

“Es una paradoja, reconoce el director de operaciones, el producto se vende en alrededor de 152 países, pero no en República Dominicana. La demanda es tan grande fuera del país que no ha habido quizás la necesidad de abrir un mercado aquí”, enfatizó.

Cada semana, 15 contenedores salen hacia Estados Unidos, Holanda (vía Rotterdam), India y otros destinos de Europa y Asia.

el obstáculo logístico

Aunque Universal Aloe está ubicada 40 minutos del puerto de Manzanillo, no puede utilizarlo, ya que el mismo no cuenta con las condiciones adecuadas.

Imagen ilustrativa de dos pencas de sábilas.Fuente externa

Sin embargo, para poder cumplir con la demanda los conductores deben de manejar durante 6 horas, desde Guayubín hasta el puerto de Caucedo para poder hacer las exportaciones, lo que obviamente duplica Los costos, según explica el directivo.

“El puerto de Manzanillo funciona de manera muy limitada, para nosotros no es una opción hasta tanto se hagan las inversiones. No podemos arriesgar que un despacho de 15 contenedores se retrase, pero esto aumenta costos y tiempo, aunque garantiza el cumplimiento internacional”, asegura.

historia

La llegada de Forever Living a República Dominicana no fue fortuita. Su fundador perdió sus plantaciones por una helada devastadora en Texas y México a finales de los 90.

“En la búsqueda de un lugar donde ese riesgo no existiera, terminan comprando esta empresa en el 98”, explica el director.

La antigua “Sábila del Mundo” fue transformada así en la finca de sábila más grande del planeta.

La industria mundial del aloe enfrenta un problema creciente: productos sintéticos que imitan el gel natural con carbómeros y espesantes. La empresa recomienda a los consumidores verificar que el aloe aparezca como primer ingrediente y distinguir entre el gel fileteado puro y la hoja molida completa, que contiene aloína amarga en exceso.