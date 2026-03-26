El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, juramentó en esa organización a decenas de nuevos miembros en la provincia Hermanas Mirabal, en un acto que reunió a dirigentes provenientes de distintas organizaciones políticas, incluyendo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Entre las figuras juramentadas se destaca el exgobernador de la provincia, Luis Yaport, quien además ha ocupado posiciones de dirección dentro del Partido de la Liberación Dominicana, reflejando el nivel político de las incorporaciones.

La jornada incluyó un amplio grupo de dirigentes organizados por bloques territoriales y sectoriales, evidenciando una estrategia de crecimiento estructurado en toda la provincia.

Del municipio de Salcedo, se integraron dirigentes provenientes del PRM, entre ellos Fabiola Altagracia Florián, Arellis Antonia Hernández Rivas, Jonathan Alexander Rodríguez, Antonio Jiménez (Rojito), Jesús Rafael Otenwaarden Morel y Aurelia Isabel Florián Salcedo, junto a líderes comunitarios y sociales con incidencia en sus respectivas demarcaciones.

De igual forma, se resalta la incorporación de estructuras completas como el equipo encabezado por Estela Josefina Brito, acompañada de dirigentes comunitarios, así como el movimiento “Conectao con Leonel”, coordinado por Dalissa Nin, lo que evidencia un traslado organizado de fuerzas políticas hacia la FP.

Video Leonel Fernández juramenta en la FP al exgobernador de Hermanas Mirabal y dirigentes del PRM y PLD





En ese mismo municipio, también se sumaron dirigentes con trayectoria en el PLD, incluyendo Argenis Javier Rosa Escaño, Paulino Moreno Serrano, Antonio Vargas (Neno), Demetrio Valerio Rosario, Daniel Muñoz Martes, Rafael Danelio Taveras (Neo) y Odalis Vásquez Sánchez, además de figuras del ámbito comunitario, comercial y social.

Asimismo, se integraron dirigentes independientes y del PRM como Jorge Luis Rivas Santos y su equipo, Amado Antonio Blanco Vásquez, Francisco Manuel Rodríguez, Gregory de Jesús Leino Taveras y Linabel Santana Reina, así como el exbeisbolista profesional Adrián Gabriel Valerio Collado, ampliando la base de apoyo en distintos sectores.

Los dirigentes provenientes del municipio de Villa Tapia incluyen un grupo significativo de dirigentes tanto del PRM como del PLD, entre ellos el ingeniero agrónomo Fleming Sánchez, la doctora Isabel Magdalena Veras, así como productores agrícolas, profesionales, técnicos y líderes comunitarios con fuerte arraigo en la zona.

Dentro de este bloque también destacaron exdirigentes y exmiembros de estructuras políticas del PLD y PRM en comunidades como Cenoví y El Coco, consolidando una migración política hacia la Fuerza del Pueblo en distintos niveles organizativos.

En el municipio de Tenares, Fernández juramentó a un grupo relevante de dirigentes provenientes del PLD, PRM, JS y otros espacios sociales y profesionales. Entre ellos se destacan Rosa Elva López, miembro de la Dirección Central del PLD y legendaria directora del liceo Regino Camilo; Crucisto (Papi) Ovalles, coordinador municipal y vicepresidente provincial de la Corriente Magisterial Hostos; Estiven Wilfred Hidalgo, presidente del partido Justicia Social; así como Diosmery Paulino Martínez, exregidora del PLD.

Asimismo, se integraron dirigentes peledeístas como Javier Núñez Polanco, Enmanuel Jorge Martínez, Elvis Lugo, Yustil Burgos, Jefferson Cordero, Teófilo Polanco, Fausto González, Ramón Emilio Reyes y Juan Cordero junto a su equipo, evidenciando una salida organizada desde esa organización política.

Del PRM, se sumaron dirigentes como Andy Tejada, Fredy Inoa, María Altagracia Miranda, Eladio Rosario Duarte, Luis Miguel Ramos, Carlos Antigua (Pipi) y Hiarcady Martínez, junto a otros actores comunitarios con incidencia local.

También fueron juramentados dirigentes provenientes de otros espacios políticos y sociales, incluyendo Hansel Batista, así como empresarios como Luis Guzmán y Diego Rojas (Cala), además de profesionales y dirigentes independientes como Pedro Adalberto Then, Almi Herrera, Nayelin Hidalgo, Doctor Darío Lázala, César Rafael Palma y Martín Torres García.