Aumentan provincias bajo alerta por "aguaceros muy fuertes"

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 15 las comunidades bajo alerta, "por aguaceros muy fuertes", así como tormentas eléctricas y ráfagas.

En un mensaje colgado en sus redes sociales, el COE informó que las localidades bajo alerta verde son Espaillat, Hato Mayor, Monseñor Nouel, El Seibo, La Altagracia, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Hermanas Mirabal, Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná, Monte Plata, Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.

Por esto, las autoridades instaron a la ciudadanía abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, recomendaron a operadores de la costa atlántica a tomar medidas de precaución debido a visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.