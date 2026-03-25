Las Terrenas se prepara para Semana Santa con operativo vial

A medida que se aproxima la Semana Santa de 2026, uno de los períodos de mayor movilidad y afluencia turística en la República Dominicana, las autoridades han comenzado a reforzar las estrategias para garantizar la seguridad vial en los principales destinos del país.

En ese contexto, el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), Pascual Cruz Méndez, encabezó un amplio recorrido y jornada de trabajo en este municipio costero, donde escuchó de primera mano las preocupaciones de autoridades y comunitarios.

La visita no fue meramente protocolar, ya que se trató de un encuentro multisectorial en el que convergieron la gobernadora provincial de Samaná, Teodora Mullix Geraldino; el alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban Polanco; la procuradora fiscal de Samaná, Erika Pujols; así como representantes de la Policía Nacional, el cuerpo especializado de seguridad turística (POLITUR), organismos de socorro como la Defensa Civil y la Cruz Roja, además de comunicadores y líderes comunitarios.

El objetivo central fue claro: anticiparse a los retos que cada año surgen con el incremento del flujo vehicular durante la Semana Mayor, especialmente en un destino como Las Terrenas, caracterizado por su atractivo turístico, su crecimiento urbano acelerado y su compleja dinámica de tránsito.

Durante la jornada, los comunitarios aprovecharon el espacio para plantear inquietudes acumuladas por años. Las intervenciones coincidieron en señalar puntos críticos donde la circulación se torna caótica, especialmente en sectores como La Galera, La Garita y el distrito municipal de El Limón.

En estas zonas, el aumento de vehículos, la presencia de transporte pesado, la falta de señalización adecuada y el irrespeto a las normas de tránsito han generado situaciones de riesgo tanto para residentes como para visitantes.

Al escuchar cada planteamiento, Cruz Méndez subrayó la importancia de construir soluciones conjuntas, en las que no solo intervengan las autoridades, sino también la ciudadanía.

Como parte de la estrategia, presentó un mapa detallado que identifica los principales focos de congestión y peligrosidad vial en el municipio. Este instrumento servirá de guía para la implementación de medidas específicas durante el operativo de Semana Santa.

Entre las acciones discutidas figura la puesta en marcha de un patrón de circulación especial que permita descongestionar las vías más transitadas, así como el establecimiento de controles más estrictos para la circulación de vehículos pesados en horarios determinados. Estas medidas buscan no solo mejorar la fluidez del tránsito, sino también prevenir accidentes en momentos de alta demanda.

El director de la DIGESETT enfatizó que el éxito del plan dependerá de la coordinación efectiva entre todas las instituciones involucradas.

En ese sentido, se acordó reforzar la presencia de agentes en puntos estratégicos, incrementar los operativos de fiscalización y promover campañas de concienciación dirigidas a conductores y peatones.

Asimismo, los organismos de socorro manifestaron su disposición de integrarse plenamente al operativo, garantizando capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

La participación de la Defensa Civil y la Cruz Roja será clave para asistir a los ciudadanos en caso de emergencias, en un período donde históricamente aumentan los incidentes viales.

Las autoridades locales valoraron positivamente la iniciativa, destacando que este tipo de acercamientos permiten atender de manera más efectiva las necesidades reales del territorio.

Para el alcalde Eduardo Esteban Polanco, la planificación anticipada representa una herramienta fundamental para preservar el orden y la seguridad en un municipio que cada año recibe miles de visitantes.