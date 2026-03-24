Sectores sociales marchan en Santiago y denuncian opacidad en política minera del Gobierno

Diversos sectores sociales, religiosos y comunitarios marcharon por las calles de Santiago en rechazo a los planes de explotación minera en la cordillera Septentrional, en una manifestación que pone de relieve la creciente preocupación por el impacto ambiental y la falta de claridad en las decisiones oficiales.

La manifestación, que partió desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, reunió a sacerdotes, campesinos, ambientalistas, legisladores y a cientos de comunitarios provenientes de localidades ubicadas en la cordillera Septentrional, potencialmente afectadas por la explotación minera.

Los participantes, portando cruces y banderas dominicanas, denunciaron lo que consideran una falta de claridad por parte de las autoridades en torno a los proyectos extractivos.

Durante la jornada, los manifestantes recorrieron varias de las principales vías del centro de la ciudad, incluyendo las avenidas Las Carreras, Antonio Guzmán y la calle Del Sol, visibilizando su rechazo a lo largo del casco urbano.

La marcha hizo una parada cívica frente a la Gobernación Provincial, como acto simbólico de protesta para expresar al Gobierno central su preocupación y exigir respuestas claras.

Durante la marcha, los participantes advirtieron sobre posibles consecuencias ambientales de gran escala, incluyendo la desaparición de fuentes hídricas y el impacto directo en decenas de comunidades ubicadas entre Santiago y Puerto Plata.

En ese contexto, el sacerdote Ramón (Niño) Ramos afirmó que al menos 300 ríos estarían en riesgo si avanzan las iniciativas mineras, afectando a más de 80 comunidades. Asimismo, sostuvo que no se trata de un único proyecto, sino de varias empresas con concesiones en la zona.

A la manifestación también se sumó el ambientalista Nelson Estrella, quien expresó su preocupación por los niveles de contaminación que, según indicó, ya afectan la cordillera Septentrional. Advirtió que esta problemática no se limita a esa zona, sino que se extiende a otros puntos del país, incluyendo la presa de Hatillo y diversas fuentes acuíferas, lo que a su juicio evidencia los riesgos de continuar impulsando proyectos extractivos sin controles estrictos.

Las críticas también apuntaron a lo que califican como contradicciones en el discurso oficial. “Se ha dicho que no hay interés en explotar, pero los procesos de exploración continúan”, expresó el religioso, cuestionando la coherencia entre las declaraciones gubernamentales y las acciones en curso.

Los manifestantes evocaron además antecedentes de contaminación ambiental en el país, como el caso de la presa de Hatillo, para advertir sobre los riesgos de repetir escenarios similares en una de las regiones ecológicas más sensibles del territorio nacional.

Por su parte, el sacerdote Rogelio Cruz arremetió contra las autoridades y la clase política, a quienes acusó de actuar de espaldas a la ciudadanía. “Aquí no se trata de pedir, sino de exigir respeto por los recursos naturales, que no son propiedad del Estado, sino de todo el pueblo dominicano”, expresó.

Cruz insistió en que cualquier proceso de exploración o concesión minera debe ser previamente consultado con las comunidades afectadas. No se puede seguir tomando decisiones sin escuchar a la gente. “Ya tenemos ejemplos claros de lo que ocurre cuando se entrega el país sin tomar en cuenta a su población”, advirtió.

La protesta se desarrolla en un clima de creciente desconfianza social, donde múltiples sectores reclaman explicaciones concretas sobre las concesiones otorgadas y las verdaderas intenciones del Gobierno respecto a la explotación minera en la cordillera Septentrional.