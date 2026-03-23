En Santiago invierten más de RD$24 MM en tapas de drenajes

Más de RD$24 millones ha invertido la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago en la reposición de tapas de drenajes desde 2022, sin que la problemática haya sido resuelta en la ciudad, donde centenas de registros continúan destapados y representan un riesgo constante para peatones y conductores.

Tras la denuncia realizada por Listín Diario sobre la ausencia de tapas en drenajes que afecta a diversos sectores de Santiago, una fuente vinculada al tema indicó que la responsabilidad recae en dos instituciones, dependiendo del tipo de infraestructura.

Por un lado, los registros de aguas residuales corresponden a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), mientras que los drenajes pluviales son competencia del Ayuntamiento de Santiago, aunque estos últimos dependen operativamente de Coraasan para su mantenimiento por falta de personal municipal.

Inversión que no se refleja

Pese al bajo valor en el mercado ilegal, la reposición de tapas representa un gasto considerable para el Estado. Desde enero de 2022, Coraasan ha invertido RD$24,538,930 solo en la compra de tapas y marcos para los registros de drenajes.

No obstante, esta inversión contrasta con la realidad observada en las calles, donde numerosos registros permanecen destapados.

En el caso del Ayuntamiento de Santiago, se registra una adquisición de RD$205,000 en 2019 para estos fines, evidenciando falta de inversión a esta problemática.

Además del riesgo a la seguridad, la falta de tapas incrementa los costos de mantenimiento, ya que estos elementos actúan como filtros que evitan la entrada de desechos. Sin ellos, las tuberías se obstruyen con mayor facilidad, elevando la frecuencia y el costo de limpieza.

En un recorrido, comunitarios atribuyeron la desaparición de las tapas a robos vinculados al consumo de sustancias ilícitas y a su posterior venta en metaleras por malhechores.