Comunidades de Cotuí denuncian daños eléctricos presuntamente por Barrick y exigen compensación

Comunitarios de al menos siete localidades en negociación con la empresa Barrick Pueblo Viejo denunciaron daños a electrodomésticos y equipos de trabajo tras una presunta conexión eléctrica realizada sin previo aviso en horas de la noche.

De acuerdo con los afectados, el hecho se registró alrededor de las 7:00 de la noche del viernes en comunidades como El Rayo, El Naranjo, El Higo, Arroyo Vuelta, Lajas, Tres Bocas y Zambrana, donde aseguran que la variación de voltaje provocó la quema de neveras, abanicos, televisores, bocinas y otros equipos del hogar.

“Todo el que tenía conectado nevera, abanico, televisor, bocina… todo se le quemó, incluyendo algunos equipos para darle oxígeno a la crianza de peces”, denunció un comunitario.

Criadores de peces indicaron que también resultaron afectados los sistemas utilizados para suministrar oxígeno, lo que impacta directamente su producción.

Los residentes sostienen que este incidente se suma a otras acciones que, según afirman, buscan presionarlos para que abandonen sus propiedades.

“Barrick ha buscado todas las alternativas para sacar los comunitarios. Le ha propuesto alquilarle casa para llevárselo para allá. Le ha propuesto comprarle barato, le ha mandado carta de chantaje… Lo último que ha hecho ahora es dañarle la luz a los comunitarios”, sostuvo uno de los afectados.

Afectados exigen que la empresa minera pague por todos los ajuares perjudicados por esta alta tensión eléctrica, a la vez que deploran los métodos utilizados por la empresa para sacarlos de esta comunidad.

“Nosotros queremos que Barrick dé la cara y que venga a resolver, a reponer lo que Barrick hoy ha quemado, porque eso no es cosa de la corporación nada más, es de Barrick”, exigieron.

Además, los mismos expresan que las más de 70 familias que aún se mantienen en Arrollo Vuelta, así como las otras comunidades, no dejarán sus propiedades a menos que la empresa internacional pague el valor real de las propiedades.

“No podemos despojarnos de todo lo que tenemos para irnos allí sin nada. Tienen que pagar las cosas por lo que valen. Ellos quieren pagar el 10% de lo que valen las propiedades aquí y no podemos irnos en esa condición”, sostuvieron.

En la comunidad Zambrana, una de las comunitarias expresó que en su hogar se dañaron una nevera, un abanico y un inversor, a lo que nadie ha respondido, y aún se mantienen sin luz desde hace dos días.

“Aquí no ha pasado nadie y aún no tenemos luz. Ellos deben avisar para que la gente esté preparada cuando vayan a realizar ese tipo de cosas”, expresó.

Protestas y conflictos anteriores

Durante junio de 2025, comunitarios del distrito municipal de Zambrana, en Cotuí, expresaron su rotundo rechazo al acuerdo firmado entre la empresa Barrick Gold, el Estado y representantes de la comunidad, donde se contempla el proyecto de reasentamiento de los locales para la construcción de la nueva presa de colas, en la provincia Sánchez Ramírez.