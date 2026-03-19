Otorgan a tres empresas permiso exploración minera en cordillera Septentrional

Son al menos tres los permisos otorgados por el Ministerio de Energía y Minas a empresas mineras para la exploración de los terrenos montañosos de la Cordilerra Septentrional.

Cobre- El Hoyazo II, Lluvia de Oro y Monte Hoyazo, son algunos de los proyectos de exploración concedidos en múltiples comunidades de la cordillera Septentrional, a empresas mineras denominadas Vertrixi Holding, s.r.l; Proyecto Minero Gold Rain, s.r.l; y Unigold Resources, Inc, respectivamente.

Estos datos forman parte de los hallazgos preliminares obtenidos por la comisión de medio ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quienes emitirán un informe en los próximos días, a y los que LISTÍN DIARIO tuvo acceso.

El documento R-MEM-CM-013-2024, establece que el Ministerio de Energía y Minas otorga la autorización de exploración de oro, plata, cobre y metales básicos a Vertrixi Holding, s.r.l, con una extensión superficial de ocho mil novecientas treinta y una punto cero una (8,931.01) hectáreas mineras en Puerto Plata y Santiago, con sus municipios de Altamira, Puerto Plata y Santiago.

Estos abarcan los distritos municipales de Pedro García, Río Grande, San Francisco de Jacagua, y Yásica Arriba con sus secciones El Cupey, El Ranchito Piche, Escalera Gurabito de Yaroa, La Auyama, Palo Alto, Pedro García (Zona Urbana), Pescado Bobo Arriba, Salamanca, Tubagua, Yásica Abajo y Yásica Arriba.

Además los parajes Alto de Bohío, Alto de Cedro, Alto de La Jagua, Alto Gordo, Arroyo Ancho, Arroyo AnchoAbajo, o la Playa, Arroyo Ancho Arriba, Arroyo El Clavo, Arroyo Frío o El Brisón, Arroyo Prieto, Cayas Quemadas, El Almacén, El Brisón, El Cayo, El Congo, El Coral, El Guayabo, El Hoyazo, El Manguito, El Piñon, El Puerto, El Ribón, El Río Abajo, El Río Arriba, Guazaral, Indio Viejo, Kilómetro 30, La Altagracia, La Barita, La Batata, La Canasta, La Caobana o La Caoba, La Catalina, La China, La Cruz (La Cruz de Yásica), La Espensa, La finca, La Guama, La Guamita, La Guázara, La Hebra, La Jagua, La Manacla, La Sabaneta, La Vereda, Lajas de Yaroa, Las Auyamas, Las Caobas, Las Cayas, Los Arroyos de Salamanca, Los Coquitos, Los Jobos, Los Lirios, Los Naranjos, Los Pomos, Los Rincones, Palmarito, Palo Alto, Palo Blanco, Piche, Piedras Azules Abajo, Pierdas Azules Arriba, Pies Juagua, Quinigua, Sonador de Yaroa y Tubagua.

En tanto que el documento R-MEM-CM-006-2024, otorga al Proyecto Minero Gold Rain, s.r.l, la concesionaria Lluvia de Oro, para la exploración de minerales metálicos oro, plata, cobre y zinc, con una extensión superficial de tres mil quinientas (3,500) hectáreas mineras, en la provincia Puerto Plata.

Esta abarca los municipios Altamira, Imbert y Guananico, con sus secciones: Cabia, Caonao, Fundación, Higüero, La Altagracia, Pérez, Quebrada Honda y Rancho Viejo.

Además, los parajes Abadesa, Barrero, Cabía, El Alto, El Hoyo de Pérez, Fundación, Guanábanos, Guaranal, Gurabo, Ingenio Amistad, La Cabirma, La Frontera, La Grúa, La Jicotea, La Piragua, La Piragua al Medio, La Piragua Arriba, Loma Blanca, Los Cayucos, Los Llabones, Los Llanos de Pérez, Los Rincones, Palo Amarillo, Palo de Giuerra, Pozo Prieto, Quita Sueño, Rancho Viejo, Rincón de la Loma, Rincón del Llano y Saballo.

Por otro lado, en el Sistema de Gestión de Concesiones Mineras (SGCM), del Ministerio de Energía y Minas, aparece desde fecha 21/12/2020 como “en revisión”, la concesionaria Monte Hoyazo, para la exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc, bajo la empresa Unigold Resources, Inc. Sin embargo, de acuerdo al informe preliminar de la comisión de medio ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), esta concesionaria ya se encuentra realizando trabajos de exploración minera.

Sin embargo, de acuerdo al informe preliminar de la comisión de medio ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), esta concesionaria ya se encuentra realizando trabajos de exploración minera.

Uno de los hallazgos en la resolución de Cobre-el Hoyazo II, que preocupa a los sacerdotes del grupo Unidos Somos Más, es el acápite octavo de la orden resolutoria, donde se concede a la concesionaria la opción de explotar la zona explorada.

“Octavo: concede a la concesionaria, la opción para obtener del Estado,

dentro del área de exploración, la o las concesiones de explotación correspondientes, las cuales podrán ser solicitadas en cualquier momento dentro del término de la presente concesión, acogiéndose a los requisitos establecidos en el artículo 149 de la Ley Minera núm. 146, de fecha 4 de junio del año 1971, siempre que haya mantenido un nivel satisfactorio de cumplimiento de sus obligaciones concesionales”, cita el documento.