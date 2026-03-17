Arrestan haitiano acusado de raptar y abusar de niña de tres años en Friusa

Un haitiano acusado de raptar y abusar de una niña dE tres años, en un suceso ocurrido en Friusa, Bávaro, fue apresado por las autoridades.

Jonas Sirgas, alias “El Flaco”, de 38 años, está bajo custodia de las autoridades, luego de que sus propios compatriotas colaboraron para lograr su ubicación, siendo apresado por agentes de la Policía Preventiva, en coordinación con la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

El suceso ocurrió la madrugada del 11 de marzo, cuando cámaras de vigilancia captaron al imputado saliendo con la menor a las 3:53 de la mañana, y luego la niña regresó a su residencia apenas 13 minutos después, descalza y con signos visibles de agresión, en un video que se ha hecho viral.

El nombre de la menor no se revela por razones legales; empero, se comentó que el padre es español y su madre dominicana, por lo que tan pronto ocurrió el suceso, dieron parte a las autoridades.

No se estableció la forma en que él logró penetrar a la vivienda o si anteriormente había tenido algún acceso como obrero al apartamento.