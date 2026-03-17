CNTT prevé alzas en precios del transporte público

El Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT) advirtió que el sector transporte evalúa un posible aumento en las tarifas del transporte urbano y de carga a nivel nacional, ante el alza de los combustibles y el incremento en los costos operativos de los vehículos.

El dirigente Juan Marte señaló que en el sector existe “nerviosismo” por el comportamiento que podrían registrar los precios de los carburantes en las próximas semanas, en medio de la situación bélica que afecta a Oriente Medio.

“Lo que existe es nerviosismo, no solamente por dónde puedan llegar los precios de los combustibles, sino también por el alza que han empezado a experimentar los componentes de los vehículos, las gomas, las piezas y los lubricantes”, expresó.

Marte indicó que los aumentos también impactan a los choferes en su vida cotidiana, debido al incremento en los precios de bienes y servicios en el país.

“También la canasta familiar, que los choferes también son pueblo y le están consumiendo y todos los precios en los bienes y servicios en nuestro país se han disparado” puntualizó.

Ante esta situación, el dirigente del CNTT solicitó al Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana convocar al gabinete de transporte para analizar la situación y buscar alternativas que eviten afectar a los usuarios.

“Nosotros nos permitimos pedirle al ministro de la presidencia que convoque su gabinete de transporte para discutir los temas que ahora mismo preocupan al sector transporte y claro, a los usuarios, porque los más perjudicados con un aumento serían ellos” expresó.

Crítica a Centrales Choferiles

Marte también cuestionó el silencio de algunas de las principales organizaciones del transporte, al considerar que mantienen compromisos con el Gobierno debido a los recursos que reciben.

“Algunos no lo dicen públicamente por el compromiso que tiene. El gobierno les ha entregado a las principales centrales choferes del país más de 11 000 millones de pesos de exenciones impositivas y algunos por los privilegios que tiene no lo están diciendo”

“El transporte ese que se levanta a las 5 de la mañana y coge un guía y lo entrega a las 10 de la noche con la con la espalda torcida, a los que trabajan diario, esos están demandando un reajuste en la tarifa porque, el costo operativo para transportar personas no es suficiente”, sostuvo Marte ante la presión que existe por el reajuste tarifario.

Finalmente, Marte indicó que a final de semana darán a conocer las medidas a tomar según el comportamiento observado en los precios y las posturas tomadas por las autoridades.

“Hay que ver el comportamiento que tenga de aquí al jueves y lo que haga el gobierno este miércoles, que es el día cuando se fijan los precios. O sea, necesitamos ver ese comportamiento para ver cómo estudiamos la tarifa y cómo hacemos un anuncio de un posible aumento en el transporte” concluyó. .