UCNE entrega 263 nuevos profesionales en su 48 aniversario

La Universidad Católica Nordestana (UCNE) invistió 263 nuevos profesionales durante la celebración de su Octogésima Novena Graduación Ordinaria, realizada el sábado 14 de marzo en el Polideportivo de su campus universitario, en el marco del 48 aniversario de la fundación de la institución.

La ceremonia fue encabezada por el rector de la universidad, reverendo padre doctor Isaac García de la Cruz, junto a monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís y gran canciller de la UCNE, con la presencia de autoridades académicas, civiles y militares y empresariales, así como, rectores de distintas universidades; invitados especiales, docentes, familiares y representantes de diversos sectores de la sociedad.

Dentro de los asistentes se destaca la presencia de monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de San Francisco de Macorís y exrector de la UNCE; el mayor general Rafael Vásquez Espínola, rector de Unade y la doctora Iluminada Rosario, rectora del Instituto Pedro Poveda, así como César Medina, del Instituto Cartográfico.

Durante el acto fueron investidos 213 profesionales de grado, 46 de programas de postgrado y 4 técnicos superiores, pertenecientes a las distintas áreas del conocimiento que ofrece la academia.

Las estadísticas presentadas durante la ceremonia indican que 158 de los graduandos corresponden al género femenino, (60.1 %) y 105 al masculino, (39.9 %), mientras que 256 son de nacionalidad dominicana. También se graduaron estudiantes internacionales, entre ellos cuatro de nacionalidad norteamericana, uno puertorriqueño, uno haitiano y uno cubano.

Con esta nueva promoción, la Universidad Católica Nordestana alcanza 22,845 egresados, consolidando su trayectoria de casi cinco décadas formando profesionales para la región Nordeste y el país.

Durante las palabras de bienvenida, el vicerrector académico de la UCNE, Apolinar Escolástico, destacó que la graduación representa el inicio de un nuevo compromiso con la sociedad.

“El título académico que han conseguido no es la cima, sino el punto de partida. Es el inicio de una aventura donde la perseverancia será su brújula”, expresó al exhortar a los nuevos profesionales a continuar aprendiendo y a ejercer sus carreras con ética, disciplina y responsabilidad social.

Asimismo, recordó a los graduandos la importancia de mantenerse firmes ante los desafíos del mundo contemporáneo y de rechazar los atajos fáciles hacia el éxito.

Por su parte, el rector, dirigió un mensaje a los graduandos en el que reflexionó sobre el significado de culminar la etapa universitaria y asumir nuevos desafíos en la sociedad.

En sus palabras, destacó que la graduación representa el inicio de una nueva etapa de crecimiento personal y profesional. “Graduarse no es un cierre: es un umbral, una aurora, un pórtico… ahora que terminan, es cuando verdaderamente empiezan”, expresó, al exhortar a los nuevos profesionales a continuar aprendiendo, adaptarse a los cambios del mundo contemporáneo y poner el conocimiento al servicio de la dignidad humana y el bien común.

orador de honer

El orador de honor del acto fue el doctor Esteban Tiburcio Gómez, destacado académico, investigador y escritor dominicano, quien además es egresado de la Universidad Católica Nordestana, donde cursó estudios de postgrado.

Durante su intervención, reflexionó sobre los desafíos de la educación superior y el papel que deben asumir los profesionales en la construcción de una sociedad más justa y basada en el conocimiento.

“El mundo necesita profesionales que no solo busquen oportunidades, sino que también sean capaces de crearlas”, expresó al motivar a los graduandos a poner su formación al servicio del desarrollo humano y social.

Tiburcio Gómez cuenta con una reconocida trayectoria académica y ha realizado importantes aportes al pensamiento educativo y la investigación histórica en el país.

En 2025 fue distinguido con el Premio a la Excelencia del Docente de Educación Superior, reconocimiento entregado por el presidente Luis Abinader durante la Gala de Excelencia Docente, que destaca a profesores universitarios por sus aportes al fortalecimiento del sistema de educación superior dominicano.

graduado de honor

En representación de los graduandos, el graduado de honor, ingeniero Abraham El Hage Jreij, pronunció las palabras de agradecimiento en nombre de la promoción, destacando el esfuerzo, la perseverancia y el acompañamiento familiar que hicieron posible culminar la formación universitaria.

El nuevo profesional resaltó el compromiso de los egresados de la UCNE de ejercer sus carreras con responsabilidad y contribuir al desarrollo de la sociedad dominicana desde sus respectivas áreas del conocimiento.

Las autoridades universitarias reiteraron que la Universidad Católica Nordestana mantiene su compromiso con la formación integral de profesionales sustentados en valores éticos, responsabilidad social y excelencia académica.

La ceremonia concluyó en un ambiente de emoción y orgullo para los graduandos y sus familiares, quienes celebraron la culminación de una importante etapa académica y el inicio de nuevos retos profesionales.