Diplomáticos de EEUU y autoridades de RD conversan sobre Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití

Los embajadores de Estados Unidos en el territorio haitiano y en República Dominicana se reunieron en frontera con el Canciller Roberto Álvarez, así como también con el Ministro de Industria, Comercio y Mypimes Eduardo Sanz Lovatón y otros funcionarios dominicanos para conocer detalles sobre el despliegue de la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití

Álvarez dijo que la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas, que considera importante para pacificar Haití, será desplegada a partir del primero de abril.

"Nosotros les solicitamos a Estados Unidos que nos dieran un estatus del despliegue de esa fuerza y ese ha sido el objetivo de esta visita hoy aquí hasta Dajabón. Aquí no había autoridad haitiana alguna, eran solamente los funcionarios dominicanos que ven aquí presentes y los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en Haití y de la embajada en República Dominicana", dijo Roberto.

El ministro de Relaciones Exteriores expresó que el primer batallón del país Chad, está siendo entrenado en los Estados Unidos. Además, sostuvo querían saber sobre la transición de retirada del vecino país de la fuerza keniana.

“La resolución 2793 llama, establece la fuerza de cinco mil quinientos efectivos, se va a comenzar el primero de abril y la fuerza llegará a esos 5,500 para octubre de este año”, explicó el funcionario dominicano.

El ministro dijo que la fuerza keniana se retirará de Haití de manera paulatina, y que no van a salir inmediatamente para que la nueva fuerza llegue y se pueda familiarizar con las posiciones del lugar.