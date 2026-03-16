Denuncian paralización en trabajos de remozamiento de escuelas por retrasos en pagos a ingeniero

El presidente de la seccional VEGA Oeste de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Nelson González, denunció que varios ingenieros encargados del remozamiento y construcción de centros educativos en la provincia de La Vega llevan meses sin recibir pagos por parte del Ministerio de Educación, lo que ha provocado la paralización de varias obras.

González explica que varios ingenieros han terminado trabajos de remozamientos desde hace cinco meses y aun no se les ha entregado ni siquiera la primera cubicación por parte de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Según indicó, aunque reconoce que existe un proceso burocrático dentro de la institución, considera que el Ministerio debe buscar mecanismos para agilizar los desembolsos.

“No es posible que Ministerio de educación cada año devuelva partidas del presupuesto de educación por falta de planificación, cuando muchas de las obras a nivel nacional ameritan que esos procesos de cubicación sean más ágiles”, expresó el presidente de ADP.

Asimismo, cuestionó al director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, quien, según afirmó, habría sugerido que los ingenieros negocien sus obras con empresas constructoras privadas si no pueden terminarlas por falta de recursos.

A su juicio esa situación coloca a los ingenieros en una situación difícil, ya que muchos han asumido deudas con suplidores de materiales y ferreterías para poder avanzar en los trabajos sin recibir los pagos correspondientes del estado.

algunos centros

Entre los proyectos afectados, mencionó la escuela Olimpia Acevedo ubicada en el sector caimito adentro en La vega, la cual se encuentra paralizada con un 80% de avance aproximadamente. Según explicó que el ingeniero encargado no ha podido avanzar por más de dos años debido a los inconvenientes que no han permitido que le entreguen los recursos para poder continuar.

Asimismo, señaló otras infraestructuras con dificultades similares, como el remozamiento de la escuela Federico García Godoy, donde uno de los pabellones fue terminado, pero el segundo no ha podido avanzar por falta de recursos.

También mencionó la paralización de dos aulas del nivel inicial en la escuela Guaco Los Frías, al igual que en la escuela Norberto Luciano Mora, así como estancias infantiles en diferentes comunidades que también requieren inversión para poder finalizarse, entre ellas la estancia infantil de Altos de Hatico y la del sector El Guabal.

El presidente de la ADP Vega Oeste señaló que muchos ingenieros afectados evitan hacer reclamos públicos por temor a que los procesos de pago se atrasen aún más.

“Cuando un ingeniero asume un rol frente a los funcionarios de reclamo público entonces están es desgracia y en ese sentido entonces se la ponen más difícil”, expresó González.

Del mismo modo explicó que, los ingenieros reciben un 20% del valor de la obra, pero luego deben financiar el resto del proceso con créditos hasta que el Ministerio de educación desembolse las cubicaciones correspondientes.

González hace un llamado al Ministerio de Educación para que agilice los trámites administrativos y garantice el flujo de recursos para evitar que las obras educativas continúen paralizadas.