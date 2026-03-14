Reportan malas condiciones en las carreteras del municipio de Luperón

Las carreteras del municipio Luperón, provincia de Puerto Plata, se encuentran en condiciones deplorables, agravadas por las recientes lluvias, según denunciaron ciudadanos preocupados.

La vía que conecta el casco urbano de Luperón con la comunidad de Los Carmonies, y que posteriormente llega hasta el cruce de don Ismael Brito (popularmente conocido como Cruce de Novillero), se encuentra en un estado deplorable. Las autoridades han dejado esta carretera en completo abandono, lo que ha generado serias preocupaciones entre los comunitarios.

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Los agricultores, ganaderos y amas de casa, así como los conductores y motoconchos, han levantado la voz para solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que intervenga urgentemente en esta vía de vital importancia.

Esta carretera no solo facilita el acceso local, sino que también es crucial para el transporte de productos agrícolas y lácteos hacia los mercados del país. Leche, quesos, víveres y legumbres son algunos de los productos que abastecen al pueblo dominicano y cuya circulación se ve afectada por el deteriorado estado de la ruta.

Los residentes de Luperón sugieren que esta es una oportunidad idónea para renovar la infraestructura vial, especialmente ahora que se está construyendo la carretera que une El Estrecho Omar Bros con la Isabela Histórica (El Castillo). Apelaron a la ingeniera Nancy Gómez, a cargo de la obra en el Estrecho, para que ayude a que sea incluida la rehabilitación de aproximadamente seis o siete kilómetros que conducen hasta el casco urbano.

La situación afecta por igual cada una de las vías de acceso a los 3 distritos municipales de Luperón, que en general están llenas de hoyos, dificultando el traslado de los residentes y de las personas que visitan el lugar.