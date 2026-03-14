Reducción de la mora judicial sigue siendo un reto para el Poder Judicial

La reducción de la mora judicial continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de justicia en la República Dominicana, aunque las autoridades aseguran que se han logrado avances importantes en la agilización de los procesos y la modernización de los servicios.

En ese sentido, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, al encabezar el “Encuentro Regional Norte para la Implementación del Plan Justicia 2034”, indicó que el desempeño de jueces y juezas de la región, quienes mantienen niveles de evaluación del 100% en desempeño, lo que calificó como una base importante para seguir impulsando las transformaciones institucionales.

“La justicia no se imparte en aislamiento; debemos trabajar como un solo equipo, un solo sistema, porque la transformación de la justicia se construye todos los días”, afirmó el juez presidente.

resultados y metas de la región norte

Durante el encuentro se presentaron indicadores sobre el desempeño actual de la región y las metas proyectadas dentro del Plan Justicia 2034.

Actualmente, 7 de cada 10 casos se resuelven en menos de un año, con la meta de alcanzar 9 de cada 10. Asimismo, 8 de cada 10 tribunales se encuentran al día, y el objetivo es lograr el 100% de tribunales sin mora.

El Poder Judicial desarrolla un proyecto que contempla la transformación del actual Palacio de Justicia de Santiago en un complejo judicial más amplio y moderno. La iniciativa busca que las distintas instituciones del sistema de justicia cuenten con espacios adecuados para ofrecer un servicio más eficiente a los ciudadanos.

El magistrado explicó que en la Suprema Corte de Justicia ya se está fallando el 100 % de los casos que ingresan, resolviendo cerca del 90 % en menos de un año. Esta dinámica, según indicó, ha permitido eliminar expedientes que permanecían pendientes durante décadas.

Entre las acciones implementadas para fortalecer el sistema, el funcionario destacó la digitalización de los servicios judiciales a través del portal institucional, lo que permite a los usuarios acceder a distintos trámites en línea y agilizar procesos.

Asimismo, resaltó el fortalecimiento de los centros de mediación, una estrategia orientada a promover soluciones pacíficas de conflictos, especialmente en asuntos familiares, reduciendo así la carga de los tribunales.

En cuanto a los servicios de interpretación en los tribunales, señaló que se trabaja para ampliar la disponibilidad de intérpretes, principalmente en idiomas como inglés y francés, además del creole haitiano, a fin de garantizar el acceso a la justicia a ciudadanos extranjeros.

Ante cuestionamientos de algunos sectores sobre la confianza en el sistema de justicia, el magistrado hizo un llamado a la población a confiar en los jueces y en el trabajo que realiza el Poder Judicial.

“Invitamos a la ciudadanía a confiar en el Poder Judicial. Cada día el sistema se va perfeccionando y mejorando para ofrecer respuestas más eficientes”, expresó.

Respecto a la infraestructura del Palacio de Justicia de Santiago, aseguró que se han realizado mejoras significativas en las instalaciones, incluyendo la climatización de las salas de audiencia y el fortalecimiento de las medidas de seguridad.

Adelantó que en los próximos meses se seguirán observando cambios orientados a optimizar el funcionamiento del sistema judicial en esa jurisdicción.

Sobre los casos que generan gran atención pública, indicó que muchos de estos procesos son manejados inicialmente por el Ministerio Público, que es el órgano encargado de presentar las investigaciones y pruebas ante los jueces para que estos puedan tomar las decisiones correspondientes.

En materia de justicia ágil, el 75% de las plazas estratégicas se cubre dentro del plazo establecido, con la meta de alcanzar el 95%.

En cuanto al modelo de gestión penal, 38 de cada 100 casos utilizan salidas tempranas, con la proyección de llegar a 90 de cada 100, mientras que en el ámbito digital solo 10 de cada 100 trámites se realizan actualmente en línea, cifra que se espera elevar al 80%.

encuentro regional

En el encuentro participaron jueces, juezas y servidores de los departamentos judiciales de Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Montecristi y Puerto Plata, así como autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil, la comunidad jurídica, entre otras personalidades.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del juez Danilo Tineo, coordinador del Departamento Judicial de Santiago, quien explicó que estos encuentros regionales buscan recoger insumos territoriales para orientar la implementación del Plan Justicia 2034.

“Este espacio está diseñado para escuchar, identificar prioridades y convertir esas ideas en acciones concretas para fortalecer el servicio judicial en cada territorio”, señaló.