Motoconchistas de Pedernales enfrentan a sus pares haitianos

Motoconchistas dominicanos del mercado fronterizo de aquí emplazaron y destruyeron camisetas, chalecos y otras indumentarias distintivas a motoconchistas haitianos que realizan esta actividad de “forma ilegal” en calles y territorio de Pedernales.

La acción ocurrió este viernes, obligando la intervención de las autoridades del Cesfront, Digesett y policía preventiva que tienen que ver con la vigilancia y el control en el transporte en el mercado fronterizo o binacional.

Los organismos de seguridad realizaron una reunión de emergencia en la que se coordinó para socializar entre las asociaciones del motoconcho entre dominicanos y haitianos y evitar conflictos posteriores entre ambos.

Los motoconchistas organizados de Pedernales alegan que los haitianos lo están desplazando de las actividades del transporte que le compete, por lo que procedieron a despojar a motoconchistas ilegales haitianos de camisetas o documentos que utilizaban como identidad en el transporte de pasajeros en el casco urbano.

El motoconcho de Pedernales, según expresaron, nunca han podido realizar el transporte de pasajeros en Haití donde no es costumbre de los dominicanos realizar esas labores por entender que se trata de una violación territorial.

Este viernes la comandancia local del Cuerpo especializado en Seguridad Fronteriza Terrestres, CESFRONT realizó una reunión de emergencia en el puesto de Chequeos “El Baden” con los dirigentes de la Asociación de Motoconcho de Pedernales y del poblado haitiano de Anse-a-pitre, en busca de promover un encuentro entre los que realizan esa labor en ambas comunidades, a la que convocaron a comerciantes que realizan mercado lunes y viernes de cada semana entre esta parte y Haiti.

En la reunión estuvieron también presentes representante de la Dirección de Tránsito Terrestre, DIGESETT, Policía preventiva, miembros de la Asociación de vendedores de productos hacia Haití y miembros de medios de comunicación.

Desde las primeras horas de este viernes en que funciona el mercado dominicano haitiano, miembros de la Asociación de Motoconchistas en sus unidades de transporte perseguían a los nacionales haitianos que se dedican a cargar pasajeros en sus motocicletas en las calles de Pedernales de manera ilegal.

Para socializar sobre el transporte en motocicletas de pasajeros los días de mercado fronterizo entre Pedernales y Haití, se anunció que en los próximos días se convocará a un nuevo encuentro entre motoconchistas organizados de ambos territorios.