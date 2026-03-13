Politécnicos de Santiago enfrentan la falta de equipos

A pesar de que el sistema educativo dominicano recibe desde 2013 el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), varios politécnicos de Santiago continúan operando con limitaciones en equipos, herramientas y personal docente, lo que dificulta la formación técnica de cientos de estudiantes.

Un recorrido realizado por reporteros del Listín Diario en distintos centros del nivel Técnico Profesional evidenció laboratorios incompletos, áreas técnicas que no funcionan por falta de profesores y equipos informáticos que no soportan los programas requeridos para la enseñanza.

La situación contrasta con el crecimiento sostenido del presupuesto educativo, que ha pasado de 99,628 millones de pesos al inicio de la implementación del 4% a 332,030.6 millones de pesos asignados para el año 2026.

áreas que no operan

Uno de los casos observados es el del antiguo Liceo Yoryi Morel, elevado a la categoría de politécnico en el año 2022. El centro inició con tres especialidades: Técnico en Informática, Técnico en Farmacia y Parafarmacia y Técnico en Acondicionamiento Físico y Entrenamiento Deportivo.

No obstante, actualmente solo funcionan las dos primeras, ya que el área de acondicionamiento físico fue cerrada por falta de docentes, una situación que, según explicaron, no fue corregida por las autoridades educativas.

“Esa área se cerró por falta de un docente y el distrito en ese momento no podía enviar a alguien y se cerró. Esos estudiantes fueron repartidos entre farmacia e informática” explicó Rosa Edis, representante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en el centro.

Además, el técnico en informática presenta serias limitaciones, ya que el laboratorio cuenta únicamente con cinco computadoras de las 30 necesarias para atender a más de cien estudiantes inscritos en el área.

“Nos llegaron 100 computadoras del programa República Digital para un proyecto de inglés dirigido a más de 400 estudiantes, pero no contamos con un espacio adecuado donde colocarlas. Tampoco se pueden distribuir porque no alcanza para entregar una a cada estudiante” añadió Rosa.

Situaciones similares se registran en los politécnicos Ramón Dubert Novo y Víctor Manuel Espaillat, donde docentes señalan que los equipos disponibles resultan obsoletos y no soportan los programas informáticos necesarios para la formación técnica.

En el caso del Dubert Novo, uno de los dos centros que forman técnicos en Logística en la región, tampoco cuentan con los programas especializados requeridos para esa área y el laboratorio con el que cuentan fue donado por la Corporación Zona Franca de Santiago, con el objetivo de contribuir a la formación de jóvenes que puedan integrarse al sector laboral.

Sin embargo, los recursos disponibles resultan insuficientes para cumplir con los objetivos formativos del programa.

“Tenemos una caterva de buenos docentes, pero necesitamos equipamientos para el centro”, indicó.

Las limitaciones detectadas en estos centros evidencian el desafío pendiente de traducir la inversión educativa en mejoras concretas dentro de las aulas, especialmente en la formación técnica, llamada a preparar a los estudiantes para su inserción en el mercado laboral.

Representantes gremiales consultados consideran que el fortalecimiento de los politécnicos requiere no solo la asignación de recursos, sino también una planificación que garantice equipamiento actualizado, programas especializados y personal docente suficiente para cada área.