Exaltan a Minerva Mirabal a cien años de su natalicio

Fueron conmemorados ayer los 100 años del natalicio de Minerva Mirabal, exaltando sus facetas política, feminista y literaria, en un acto realizado en el patio de la Casa Museo de las Hermanas Mirabal, en Ojo de Agua, Salcedo, con la presencia del presidente Luis Abinader.

Minou Tavárez Mirabal recordó la vida y el legado de su madre Minerva, destacando su valentía y su compromiso con la libertad y la justicia. Tavárez Mirabal expresó que Minerva fue una mujer que decidió vivir con responsabilidad y compromiso hacia su país, aun en medio de los riesgos que implicaba enfrentar el sistema político de su época.

Recordó que su madre fue asesinada a los 33 años, junto a sus hermanas Patria y María Teresa, por oponerse a la dictadura.

“En lugar de solo vivir su vida, escogió habitarla con sentido, con valentía, cuidado y responsabilidad”, expresó Tavárez Mirabal. Durante su intervención, señaló que Minerva no solo luchó por la libertad del país, sino también por la defensa de los derechos humanos.

Explicó que ese compromiso surgió desde muy temprano y estuvo influenciado por el contexto histórico que vivía el país.

La hija de la líder revolucionaria afirmó que, a cien años de su nacimiento, el ejemplo de Minerva sigue siendo una referencia para reflexionar sobre los desafíos actuales del mundo, como las amenazas a la paz, la soberanía y la justicia social.

Asimismo, destacó que su madre enfrentó el miedo y decidió actuar con valentía y responsabilidad hacia su pueblo, lo que convirtió su vida en un símbolo de lucha y esperanza.

Por su parte, el Presidente Abinader, resaltó cualidades y virtudes la heroína, destacando las raíces de la familia Mirabal Reyes, especialmente las de su padre, don Enrique Mirabal Fernández.

“Don Enrique Mirabal Fernández, cabeza de la familia Mirabal Reyes, un hombre de temple, de honor y de prestigio, de intachable hidalguía, pero también fue víctima de la tiranía. Por no doblegarse a los caprichos y abusos del dictador, fue encarcelado, despojado de gran parte de sus bienes y sometido al rigor de las cárceles. Murió en 1953, apenas dos meses después de haber recuperado la libertad con su salud quebrantada por el sufrimiento de la cárcel”, dijo.

“Su mayor pecado habría sido uno solo haberse negado a entregar el pudor de sus hijas a las pasiones del tirano”, agregó Abinader.

Destacó de minerva su inteligencia, talento, carisma, rebeldía y profunda valentía. “Entre su generación destacaba por un liderazgo natural que no nacía del poder, sino de las convicción. Ella también conoció el horror de las torturas de las cárceles trujillistas, sin embargo, nunca perdió la gallardía y le entereza, nunca perdió la dignidad ni la esperanza”, afirmó.

Abinader resaltó también todas las facetas de Minerva. “Amó la libertad tanto como la filosofía , como el derecho, como las letras, como las artes y como amó la vida. Con ese espíritu libertario, cimentó su militancia antitrujillista y junto a su esposo Manuel Aurelio Tavarez Justo, participó incansablemente en la lucha contra la dictadura desde el Movimiento clandestino el 14 de Julio”.

“Pero la violencia que pretendía destruirla no logró borrar su ejemplo, todo lo contrario, las elevó para siempre al templo de los grandes de la patria”, afirmó el Mandatario.

En el acto también participó la senadora y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de México, Martha Lucía Mícher Camarena, quien resaltó el legado de Minerva Mirabal y el significado histórico de su lucha.

Durante su intervención, la legisladora mexicana sostuvo que el centenario del nacimiento de Mirabal representa no solo una conmemoración, sino una oportunidad para reafirmar la vigencia de su pensamiento y de su ejemplo en la actualidad.

“En esta tierra que vio nacer a una de las mujeres más valientes y luminosas de nuestra América Latina, Minerva Mirabal, nos reúne el centenario de su nacimiento, pero sobre todo nos convoca la fuerza de su ejemplo, la potencia de su pensamiento y la vigencia extraordinaria de su legado en este tiempo convulso que vivimos como humanidad”, expresó.

La senadora también destacó el papel desempeñado por las hermanas Mirabal en la lucha democrática dominicana, subrayando que su memoria trascendió el dolor de su asesinato.

“Su memoria no quedó atrapada en el dolor, sino que se convirtió en bandera. Porque Patria, Minerva y María Teresa no fueron solamente mártires de una dictadura; fueron protagonistas activas de una lucha política por la democracia y por la libertad en la República Dominicana”, afirmó.

Finalmente, recordó el rol de Minerva Mirabal como una de las principales impulsoras del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, al tiempo que resaltó la dimensión histórica de su figura.

“Por eso, Minerva se ha convertido en un símbolo de valentía política, de pensamiento crítico y de compromiso con la libertad. Cuando decía aquella frase que hoy recorre el mundo: ‘Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte’, estaba expresando algo que quizás ni siquiera ella misma podía imaginar en toda su dimensión histórica, porque eso fue exactamente lo que ocurrió”, puntualizó.