Preocupa a CND uso creciente de vapes en jóvenes

El Consejo Nacional de Drogas (CND) filial Norte, expresó su preocupación por la alarmante proliferación del consumo de vapes en jóvenes y adolescentes, quienes podrían convertirse en “potenciales inválidos respiratorios”, ante la falta de prohibición legal del uso de estas sustancias.

“Hoy en día hay una preocupación mayor, que no son las drogas tradicionales. Estamos hablando de las que están vinculadas a artefactos electrónicos. Hoy el grave problema, como ha dicho nuestro presidente Alejandro Abreu, son los vapes”, indicó Domingo de Prats Jiménez, director de la regional Norte del CND.

De Prats aseguró que se ha determinado que las estadísticas de clínicas y hospitales que ha arrojado la sociedad de neumología señalan que “estamos ante un grupo de jóvenes que se van a convertir en potenciales inválidos respiratorios”, por lo que han expresado abiertamente lo alarmante de la situación.

El director del CND ubicado en Santiago, indicó que los vapes no solamente contienen sustancias con olores inofensivos, sino que llevan sustancias devastadoras que dañan la salud y la integridad de los jóvenes.

protocolo en escuelas

Se recuerda que, en 2023, LISTÍN DIARIO realizó un reportaje en el que estableció que el vape o cigarrillo electrónico es el objeto más encontrado durante las requisas que se realizan en las escuelas de Santiago, en coordinación con la Policía Escolar y el Ministerio Público.

Ante esta realidad, a través de la Mesa de Coordinación de Políticas para la Reducción de la Demanda de Sustancias Psicoactivas, que preside el CND en conjunto con el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre otros actores sociales, se han iniciado talleres de formación con el Distrito 08-05 de Santiago, para introducir un nuevo protocolo con las acciones a tomar respecto al uso de sustancias en los centros educativos.

De Prats indicó que este protocolo, elaborado entre el Consejo Nacional de Drogas y el Ministerio de Educación, comenzó a ponerse en práctica, iniciando con la inducción de más de 120 directores de escuelas a través de los talleres. Luego, hace más de una semana, se realizaron dos talleres consecutivos en el local del Distrito 08-05, con la participación de más de 120 psicólogos.