Mesa de Diálogo Cristiano y hospital de La Romana ayudarán a población vulnerable

El Hospital General El Buen Samaritano y la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana firmaron un importante acuerdo de cooperación para llevar servicios médicos y apoyo social a comunidades vulnerables de la República Dominicana.

La iniciativa permitirá realizar operativos médicos comunitarios, entrega de medicamentos, insumos médicos y artículos de movilidad, beneficiando directamente a familias de escasos recursos.

La firma del acuerdo la encabezaron el obispo Reynaldo Franco Aquino, presidente de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, y el médico Moisés Sifrén, presidente del Hospital General El Buen Samaritano en el local del centro médico, ubicado en el sector Villa Verde de esta ciudad.

Explicaron que durante las jornadas también se ofrecerán consultas ambulatorias, servicios odontológicos y oftalmológicos, además de facilitar el acceso a operativos quirúrgicos en distintas especialidades médicas, ampliando las oportunidades de atención para quienes más lo necesitan.

Tanto el obispo Franco Aquino, de la Mesa de Diálogo, como el especialista Sifrén, del Hospital El Buen Samaritano, se mostraron optimistas de los resultados, que se alcanzarán con el acuerdo.

Explicaron que esta alianza busca llevar salud, esperanza y atención digna a las comunidades más vulnerables del país acorde a los propósitos de ambas entidades.

Al encuentro asistieron representantes de diversas entidades, relacionadas con la salud, comunitarios, comunicadores e integrantes de instituciones que colaboran con los programas de salud y servicios humanitarios.