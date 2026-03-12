Familiares de señora que murió de disparo en Ocoa piden ayuda para que el caso no quede impune

Familiares de la señora Austria Natividad Luciano Pérez, quien falleció al recibir un disparo el 26 de mayo de 2025, en el sector Las Mercedes de San José de Ocoa, pidieron ayuda al presidente de la República y a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, a los fines de que el caso no quede en la impunidad.

Conforme a datos obtenidos por este medio, la Corte de Apelación de San Cristóbal declaró con lugar el recurso de apelación sobre la extinción de la acción penal, en beneficio de Starlin Rosario, por vencimiento del plazo máximo de la investigación en la etapa preparatoria y, en consecuencia, declaró la extinción de la acción penal.

De acuerdo a informaciones, el Ministerio Público presentará un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia con el propósito de buscar anular la decisión de la Corte de Apelación.

Yocaira Santana una de las hijas de la occisa, dijo que el acusado de ultimar a su madre Starlin Rosario, fue puesto en libertad porque la fiscalía de San José de Ocoa no depositó a tiempo la acusación.

El hecho ocurrió cuando dos personas tuvieron un altercado, interviniendo el acusado, quien tomó un arma de fuego y disparó, impactando a la señora Austria Natividad Luciano Pérez, de 63 años.

"Señor presidente (Luis Abinader), no hay justicia para nosotros los pobres, Yeni Berenice, por favor, ayúdanos para que este caso no quede impune", expresó Yocaira Santana con lágrimas en los ojos.