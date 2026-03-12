Abinader destaca que lucha de Minerva Mirabal marcó inicio de camino hacia la democracia en el país

El presidente Luis Abinader encabezó este jueves los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, donde resaltó su liderazgo y valentía frente a la tiranía, y el legado de libertad que dejó para la República Dominicana y el mundo.

Durante su intervención, el mandatario manifestó que Minerva Mirabal dejó, con su lucha y su sacrificio, un legado que trascendió las fronteras de la patria dominicana. “Minerva era inteligente, talentosa, carismática, rebelde y profundamente valiente. Entre su generación destacaba por un liderazgo natural que nacía no del poder, sino de la convicción”.

“Querida Minou. Apreciado Manolito. Distinguidos descendientes de la familia Mirabal Reyes: No es un secreto para nadie que la lucha de Minerva marcó el inicio del camino hacia la verdadera democracia en la República Dominicana”, expresó el presidente Abinader.

El gobernante depositó una ofrenda floral en honor a Minerva Mirabal en el mausoleo de la Casa Museo Hermanas Mirabal, donde recordó sus orígenes y el contexto familiar y social que marcó su formación.

Al cumplirse este 12 de marzo 100 años de su nacimiento, el mandatario destacó que se le recuerda con actividades durante todo el año en territorio nacional, así como en las embajadas y consulados dominicanos en el exterior, para así honrar su vida, obra y sacrificio.

El mandatario sostuvo que, pese a las persecuciones y torturas sufridas durante el régimen, Minerva nunca renunció a sus ideales ni a su convicción democrática. “Ella también conoció el horror de las torturas en las cárceles trujillistas. Y, sin embargo, nunca perdió la gallardía ni la entereza. Nunca perdió la dignidad. Nunca perdió la esperanza. Amó la libertad tanto como la filosofía, el derecho, las letras, las artes y la vida”.

Apuntó que con ese espíritu libertario cimentó su militancia antitrujillista y, junto con su esposo, Manuel Aurelio Tavárez Justo, participó incansablemente en la lucha contra la dictadura desde el colectivo clandestino Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Añadió que fue entonces, en las sombras de la clandestinidad, cuando adoptó el nombre secreto que la haría conocida en todo el mundo: “La Mariposa”.

“Aquella batalla contra la tiranía, su lucha por el retorno de la democracia, sus convicciones en favor del Estado de derecho, su rechazo firme a la injusticia, a la opresión y al miedo como instrumento político, y sobre todo su inmenso valor para sostener esa lucha, terminaron llevándola al sacrificio supremo. Minerva fue asesinada vilmente, junto a sus hermanas Patria Mirabal y María Teresa Mirabal, aquel fatídico 25 de noviembre de 1960”, manifestó el presidente Abinader.

Indicó que, desde entonces, el nombre en clave de Minerva, extendido a sus hermanas Patria y María Teresa, las consagró para siempre como: “Las Mariposas. Las mariposas de la libertad. Las mariposas de la dignidad. Las mariposas del mundo. “Nuestras mariposas”.

El jefe de Estado afirmó que el legado de las Hermanas Mirabal trascendió las fronteras dominicanas y que, gracias a su ejemplo, el mundo reconoció en ellas el símbolo universal de todas las mujeres víctimas de la violencia, razón por la cual cada 25 de noviembre, fecha de su asesinato, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Avances democráticos alcanzados por el país a lo largo de las décadas

En la parte final de su intervención, el presidente Abinader reflexionó sobre los avances democráticos alcanzados por el país a lo largo de las décadas, señalando que, aunque ha habido dificultades y tropiezos, el pueblo dominicano ha sabido levantarse y seguir avanzando.

En ese sentido, afirmó que hoy la República Dominicana es una democracia sustentada en el respeto a la Constitución y a las leyes, y destacó que el país se presenta ante el mundo como un ejemplo de superación y progreso. Asimismo, exhortó a continuar trabajando con determinación para construir el país que sueñan los dominicanos y el ideal de nación al que aspiran.

Agradece respaldo del presidente Abinader a la conmemoración del centenario de Minerva

En nombre de la familia y de la Fundación Hermanas Mirabal, Minou Tavárez Mirabal resaltó que el Estado dominicano, en pleno ejercicio de sus responsabilidades ante una heroína nacional, ha acogido con acciones y entusiasmo la conmemoración de los 100 años del natalicio de una de las madres de la patria quisqueyana: Minerva Argentina Mirabal Reyes.

“Gracias su excelencia, señor presidente Luis Abinader, por aprobar el Decreto 117-26 cuyo objetivo será, a partir de hoy, dimensionar la figura de Minerva Mirabal en sus facetas políticas, intelectual, artística y humana, en tanto que la más conocida mujer dominicana en el plano internacional y sobre todo, gracias por siempre estar abierto ante lo que las Hermanas Mirabal con el paso de los años necesitan para que esté presente, malagradecido e individualista, que parece devorarlo y borrarlo todo, no olvide su contribución a una mejor República Dominicana”, proclamó Tavárez Mirabal.

De su lado, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado de los Estados Unidos Mexicanos, Martha Lucía Micher Camarena, resaltó el respaldo del presidente Luis Abinader y de la primera dama Raquel Arbaje a la lucha por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres en la vida pública.

Durante el acto, la viceministra del Ministerio de Educación, Ancell Scheker, anunció el lanzamiento de dos concursos nacionales por el centenario del natalicio de Minerva Mirabal: “Pinta la Igualdad”, dirigido a estudiantes de sexto de primaria y secundaria, y el Concurso Nacional de Ensayo “Minerva Mirabal: vida, obra, valores y trascendencia”, para estudiantes del nivel secundario.

Finalizado el acto, el presidente Abinader realizó el corte de cinta de la exposición “Hermanas Mirabal: Un Siglo Después”, que hace un recorrido por el pensamiento de Minerva Mirabal con parte de sus escritos.