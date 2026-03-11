Paliza y ministro de Defensa recorren zona norte frontera

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), realizaron un recorrido por diferentes comunidades de la franja fronteriza norte, como parte del interés del Estado dominicano de fortalecer la seguridad en la zona y promover mejores condiciones de vida para sus pobladores.

Durante la visita, las autoridades se trasladaron hasta la zona de Tilorí, donde pudieron constatar de primera mano las dinámicas comerciales que se desarrollan entre ciudadanos de la República Dominicana y Haití.

En el lugar observaron el intercambio de productos y las actividades económicas que forman parte de la cotidianidad de esta área fronteriza.

Posteriormente, los ministros visitaron la comunidad de Guayajayuco, donde sostuvieron un encuentro con líderes comunitarios y representantes locales.

En esta reunión, los comunitarios presentaron diversas solicitudes y plantearon situaciones que afectan a la población, relacionadas con infraestructura, servicios básicos y condiciones de seguridad en la zona.

José Ignacio Paliza y el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezaron el recorrido fronterizo.Fuente externa

Este recorrido reviste un alto valor estratégico, ya que responde al interés del Gobierno dominicano de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la frontera, al tiempo que se fortalecen distintos aspectos de la seguridad en estas comunidades.

Estas acciones buscan facilitar el cumplimiento del sagrado deber de resguardar la soberanía nacional, al mismo tiempo que se promueve el desarrollo económico y social de la región fronteriza.

Las autoridades reiteraron que la presencia del Estado en la frontera es fundamental para garantizar el orden, impulsar oportunidades de desarrollo y asegurar que las comunidades fronterizas cuenten con el respaldo institucional necesario.

El ministro de la Presidencia también conversó con comunitarios de la zona para conocer la situación que afecta las localidades fronterizas.Fuente externa

En el recorrido también participaron el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD); el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD); el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT); el supervisor general de la construcción de la verja perimetral fronteriza.