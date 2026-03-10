Moradores de la sección El Cuey reclaman obras

La construcción de puentes y el asfaltado de sus principales vías de acceso son las exigencias más comunes que tienen las secciones y parajes de la provincia de El Seibo.

En un recorrido por estas zonas rurales junto al equipo del programa radial provincial “Conectando con la Comunidad”, dialogamos con los comunitarios para conocer sus abundancias y precariedades.

“Está el acueducto de Sabana del Cuey, el acueducto de Sabana de Rodeo, los tramos carreteros y muchísimas necesidades, pero sobre todo el arreglo de la carretera que ha sido un clamor de todos los tiempos que ha tenido nuestra comunidad, porque prácticamente la comunidad de El Cuey ha sido burlada reiteradamente frente a este tema; todo el que quiere venir a buscarse un dinero, viene a buscarlo con la carretera de El Cuey.

Muchas veces asfaltan dos kilómetros, ponen una valla y de lo demás quedan falsas expectativas”, expresó José Alfredo Javier Vázquez.

La sección de El Cuey es la más grande y productiva de la provincia. Cuenta con 6,772 habitantes y la conforman 31 parajes. Produce alrededor de 32 mil litros de leche y todo tipo de productos agrícolas, entre ellos, cacao.

Es la única comunidad que conecta la provincia de El Seibo con La Altagracia.

“Tenemos 31 parajes, pero es totalmente productiva. Aquí el que no produce cacao, produce leche; si no, ganadería. Ya aquí se está tratando de innovar con lo que es el ecoturismo, donde haya buggy, caballos... Pero lo primero es mejorar la vía de acceso. Cuando la carretera está buena, eso influye en el desarrollo económico de la comunidad”, expresó Javier Vázquez, uno de los dirigentes comunitarios.

unidad de atención

Jairo Rodríguez, médico de la Unidad de Atención Primaria, informó que el centro brinda servicios a 250 hipertensos crónicos, 70 diabéticos, un paciente con tuberculosis y 12 embarazadas, de las que ocho son haitianas.

Indicó que, aunque el centro médico cuenta con todos los insumos para brindarle el servicio de salud a los comunitarios, el deterioro de las calles y puentes es un obstáculo para asistir de manera oportuna a las emergencias.

“Aquí tenemos pacientes que están alrededor de 25 a 30 kilómetros de la policlínica, que estamos hablando de más de una hora para subir y más de una hora para bajar”, precisó Rodríguez.

“A nosotros nos donaron un terreno hace 15 años para construir otra policlínica en la zona de Higuá, porque desde esta clínica hasta Higuá, de los 31 parajes, 17, que es una gran población, están para ahí arriba y tienen que venir de demasiado lejos para ver al médico para acá abajo. Pero a pesar de eso, si alguien se pone grave, aquí tenemos tres vías, y uno tiene que pasar el río hondo porque no hay puentes”, señaló el médico.

Dijo que son precariedades que tiene El Cuey que necesitan que ya se les ponga fin.

Sostuvo que El Cuey es la sección más grande que tiene El Seibo, pero también es la más productiva. Esta comunidad goza de muchos privilegios; y es ganadera.

“¿Usted vio el puente que usted pasó allí? Con dos crecidas se va, ¿van a esperar que pase una desgracia? Tenemos el río Quisibaí y el Chavón que, cuando crecen, lo hacen juntos y quedamos incomunicados y con una emergencia.”, agregó.

“A ese puente de Quisibaí, que ya se le fue un lado, es del año 1950, es un badén. Si aquí se ve a una persona que le dé un infarto, que se produzca una herida o un accidente cualquiera, sería muy triste que una persona muriera en la orilla del río esperando que baje por la carencia del puente”, añadió Vázquez.

extranjeros

Respecto al flujo de extranjeros, señaló que anteriormente brindaban los servicios a por lo menos 30 y 40 pacientes haitianos, pero actualmente aumentó a 100 y 150.

“La demanda de haitianos ha crecido; siempre tenemos más embarazadas extranjeras que dominicanas”.

También señaló que no cuentan con una botica popular del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) y, debido a la demanda de la población, es necesaria.

“Ellos vinieron para construir una botica hace aproximadamente un año y medio, dijeron que el terreno estaba apto, pero cuando se envía un informe, eso dura dos y tres años para salir, porque hay que hacer una ejecución presupuestaria, o no sé si se olvidaron de eso, o de nosotros, o sigue en marcha; esperemos que sí, porque en otras comunidades hay y esta población va creciendo cada día más”, explicó el médico.

ayudas sociales

Morales además aseguró que los programas sociales del Gobierno no llegan hasta esta comunidad. “¿Aquí hay gobernadora? Yo no sabía”, se cuestionó.

Los comunitarios aseguraron que han realizado las diligencias oportunas con las autoridades competentes, pero no reciben respuestas ante los reiterados intentos, por lo que advirtieron con realizar piquetes de no ser escuchados.

“Aquí se han tocado las instancias de la Gobernación, también hemos hablado con viceministros, con el senador, el regional, hablamos con Paliza, se han tocado puertas. Nosotros abogamos y esperamos que las autoridades tomen acción; de no concretarse eso, nosotros tomaremos otros tipos de acciones, como llamado a paro, llamado a manifestaciones, y si tenemos que subir a la capital, así lo haremos por el bien de todos”, señaló Javier Vázquez.