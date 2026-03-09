Protesta estudiantil desata enfrentamiento con agentes policiales en San Francisco de Macorís

Una fuerte confrontación entre estudiantes y agentes policiales se registró la mañana de este lunes en las inmediaciones del Politécnico Manuel María Castillo, en San Francisco de Macorís, en medio de una protesta encabezada por el Frente Estudiantil de Revolucionario (FER).

La situación se produce debido a que miembros del movimiento estudiantil realizaron una manifestación en las inmediaciones del centro educativo, lo que provocó momentos de tensión y la intervención de agentes del orden.

Durante la protesta, también se registró el encendido de neumáticos en la calle Nino Rizek del sector El Capacito, acción que provocó la paralización de la docencia en el plantel.

El FER exige a las autoridades educativas el traslado inmediato del director del centro, Nicolás Vásquez Rosado, así como del presidente de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae).

Ángel Luis Reyes, vocero de la organización estudiantil, explicó que desde hace varias semanas el grupo viene denunciando presuntas irregularidades en la administración del politécnico así como falta de respuestas por las autioridades estudiantiles.

“Nos hemos visto oblidados a salir a las calles y utilizar este sistema de lucha ya que iniciamos este proceso de manera escalonada depositando los documentos a la regional del Ministerio de Educación” justificó Reyes.

Entre los señalamientos, Reyes indicó que el director del centro estaría incumpliendo su horario laboral, alegando que imparte docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el mismo horario en que debería desempeñar sus funciones administrativas en el plantel.

“Exigimos el traslado del director del centro Manuel María Castillo debido al incumplimiento de sus funciones, así como exigimos la construcción del comedor escolar y los laboratorios de arte, química entre otras necesidades que faltan en otros centros” puntualizó Reyes.

Asimismo, denunció que en el centro educativo se han producido expulsiones arbitrarias de estudiantes y otras situaciones que, a su juicio, han generado desorden en la institución.

El dirigente estudiantil advirtió que las manifestaciones continuarán hasta que las autoridades educativas atiendan sus demandas y dispongan el traslado del director del centro.

“Estamos en las calles y seguiremos de pies hasta que las autoridades le den una salida real a cada una de esas reivindicaciones” expresó Reyes.