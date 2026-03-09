Al menos seis personas muertas en el Cibao; cinco en accidentes de tránsito

Al menos seis personas fallecieron este fin de semana en el Cibao, cinco de estas por accidentes de tránsito.

La mayor tragedia ocurrió el domingo en la autopista Duarte, en Bonao, donde cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito, incluida una niña de cinco años.

Los fallecidos fueron identificados como Patria Mercedes Valdez, de 55 años; Fanny Mercedes Diplan, de 33 años; Deivi Martínez, de 32 años, y la infante Ayla aurora Martínez de cinco años. Todos resientes en el sector Cuesta Hermosa, en Cotui. Según las informaciones preliminares, el accidente se provocó tras el impacto entre dos automóviles.

San Francisco de Macorís

La madrugada de este lunes, una joven perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito frente al Club El Mayorista, ubicado en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández en la salida hacia Santo Domingo.

La joven que perdió la vida en el accidente ocurrido en San Francisco de Macorís identificada como Germany Holguín Santana.Fuente externa

La joven identificada como Germany Holguín Santana, falleció alrededor de las 6:00 de la mañana, según las informaciones la fallecida iba conduciendo una jeepeta Grand Cherokee SRT, la cual quedó volcada hacia arriba tras el impacto. La joven que la acompañaba resultó gravemente herida. Hasta el momento no se han determinado las circunstancias en las que se provocó el accidente.

La Vega

En otro hecho ocurrido en La Vega, detrás de la plazoleta Gregorio Luperón, un joven fue encontrado sin vida dentro de una camioneta frente al taller El Cabo. El fallecido fue identificado como Maifri Manel, de 28 años de edad.

Según explicó el propietario del taller conocido como Cabo, él le dio permiso al joven para dormir dentro del vehículo, el cual se encontraba en un proceso de reparación.

Al lugar acudieron miembros de la Policía preventiva y agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), junto a un representante del Ministerio Público y el médico legista, doctor Polanco, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

Seguidamente, el cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Regional Luis Morillo King, para luego ser enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en Santiago de los Caballeros donde se le practicara la autopsia.