Falta de agua potable persiste en Navarrete

Residentes de múltiples localidades de Villa Bisonó (Navarrete) en Santiago, denunciaron la falta de agua potable pese a la reciente inauguración de un nuevo acueducto que, según las autoridades, supliría la demanda del servicio en 17 barrios de este municipio.

Listín Diario realizó un recorrido por varias de las comunidades, entre ellas Los Girasoles, 27 de Febrero, en la zona alta y baja, La Atravesada, Stefani Martínez, y otros, donde constató que algunos sectores tienen más de 15 días sin recibir el servicio, mientras que en otros el agua llega en horas de la madrugada o 1 una vez a la semana.

El acueducto, cuyo acto de inauguración fue encabezado por el presidente Luis Abinader el 18 de febrero de 2026, cuenta con capacidad para abastecer a más de 150 mil habitantes. Sin embargo, comunitarios aseguran que el servicio que reciben no se corresponde con lo prometido.

“El agua está llegando de noche, llega como a las 12 de la noche y cuando amanece ya no hay. No he podido ni lavar”, asegura Victoria Fernández, residente de Los Girasoles.

Asimismo, indicaron que para poder abastecerse se ven obligados a comprar agua en tanques y tinacos, cuyos precios oscilan entre los RD$100 y RD$600, dependiendo de la cantidad.

“El agua tiene como tres semanas que no llega, y cada tanque lo cobran a cien pesos y los tinacos a quinientos y hasta ochocientos pesos. Es un abuso comprar botellones de agua”, denuncia Germania Tejada.

Tejada, residente en el barrio Stefani Martínez, indica que antes de entrar en fwunción este nuevo acueducto “el agua llegaba al menos una vez a la semana con el acueducto viejo”.

Otra de las situaciones denunciadas por residentes del barrio Los Solares es el deterioro de las tuberías.

“Las tuberías están rotas y mientras más agua mandan, más agua se pierde”, expresó Mirta, residente del sector.

La comunitaria agregó que el servicio solo se envía algunos días específicos. “Ellos la mandan los viernes nada más; después toca comprar”, afirmó.

acueducto múltiple de villa bisonó

El Acueducto Múltiple de Villa Bisonó (Navarrete) contó con una inversión de RD$2,002,880,827.30, lo que lo convierte en una de las mayores inversiones realizadas en el país en materia de agua potable.

Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), explicó que el acueducto tiene como fuente el canal Ulises Francisco Espaillat y posee una capacidad de producción de 350 litros por segundo.

La obra incluye una estación de bombeo independiente, un depósito con capacidad de 8,000 metros cúbicos, así como la instalación de más de 50 mil metros lineales de tuberías para los sistemas de distribución e impulsión.

Asimismo, Arnaud indicó en su momento que este proyecto garantizaría una solución definitiva a la problemática del agua potable que ha enfrentado el municipio de Navarrete durante más de dos décadas, situación que, según comunitarios, contrasta con la realidad que actualmente viven los residentes de la zona.