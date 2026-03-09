Ejército ocupa 250,000 unidades de cigarrillos en un vehículo en San Juan de la Maguana

El Ejército de República Dominicana incautó 250,000 unidades de cigarrillos marca Capital, en la provincia de San Juan de la Maguana, en el distrito municipal Las Charcas de María Nova.

Los soldados del ERD ocuparon la mercancía ilícita en una camioneta, marcha Toyota , modelo Hilux, color blanco, placa L544744, cuyo conductor al notar la presencia militar emprendió la huida, dejando abandonado el vehículo.

Al ser requisado el automóvil, se ocupó la cantidad de 25 cajas de cigarrillos, para un total de 1,250 paquetes, de 10 cajetillas, cada uno de 20 unidades.

El vehículo y la mercancía fueron trasladados a la Fortaleza General José Cabral Maria del ERD para los fines de Ley correspondientes.