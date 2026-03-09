A casi un año del Jet Set

En la República de la Impunidad Dominicana, donde más que un “Dios, Patria, Libertad” escrito en su escudo, debería estar “Ná’ e’ ná”, no debería sorprender el nivel de relajación social que ha operado con el caso Jet Set.

Convengamos que es un caso penal donde, tanto la acción privada como la pública, no pueden aspirar a una sanción mayor que la dispuesta en el Código Penal vigente al momento del hecho.

Así las cosas, admitamos que desde que el Ministerio Público presentó su acusación formal, el caso Jet Set pasó de lo mediático a la jurisdicción penal, quedando supeditado desde el punto de vista del Estado de derecho, a las dinámicas, tiempos, legalismos y formalismos de los procesos judiciales. En puridad, no podemos decir que hay injusticia, parcialidad o impunidad, pues ya transita el terreno de la justicia penal… lo de si el terreno está despejado o lleno de lodo, es otra discusión.

Lo dicho. Que no podemos de hablar de impunidad en el sentido que estamos acostumbrados a hacerlo, aunque sí podemos hablar de facilidades, lasitud, complacencia, dejadez, –etc.–, desde luego, sujeto a comprobación. A esta fecha, ni bien hemos visto el informe definitivo de la ONESVIE, ni mucho menos el que supuestamente sería elaborado por una comisión presidencial independiente designada al efecto, cuando ya los abogados de la defensa –en el ejercicio de su derecho– piden la elaboración de otro.

A 11 meses de la tragedia (¿todavía podemos usar esa palabra, o ya alguien se siente ofendido por su uso reiterado?), el caso ni siquiera ha ido a juicio de fondo. Eso dice mucho sobre la calidad de la justicia en el país; la lentitud de los procesos; y el diseño de un sistema incidental en donde, sobre la base del desgaste, tecnicismos y capacidad de contratación de buenos abogados, una parte puede imponerse sobre la otra, sin ni siquiera verse en un tribunal.

Como este caso, muchos. Decenas, cientos o miles. “Justicia tardía es justicia denegada”, reza el adagio. Prescindiendo de Kelsen, Durkheim o Rawls, y parafraseando al inefable Marx (o Focault), el derecho es la voluntad de la clase dominante expresada en la ley... o las sentencias.

El problema no es el caso, son los muertos… los cientos de muertos. La sociedad dominicana quedaría herida de muerte si este caso transita los tiempos procesales como ya estamos acostumbrados; o, finalmente, si se imparte justicia como se imparte a los privilegiados. El juicio, más que juicio es catarsis; la sentencia, más que condena, es sanación social.

El fantasma de la impunidad sobrevuela sobre las ruinas del Jet Set. Mientras tanto, sus padres, huérfanos, viudos, deudos y dolientes, en lo que la sentencia llega, no tienen siquiera un monumento dónde recordar y llorar a sus muertos… y eso sí es responsabilidad del Estado dominicano. De nadie más.