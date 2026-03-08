Muere atropellado músico de banda municipal de Villa Jaragua

Murió atropellado un músico de la Banda de Música de Villa Jaragua cerca de la comunidad del Estero en este municipio cabecera.

Se trata de Rolando Méndez Matos, alias Nano, de 71 años de edad, quien supuestamente se trasladaba desde la zona agrícola de Guasumilla a su pueblo natal.

Según trascendió, Nano se trasladaba en una motocicleta cuando fue impactado por una rama de árboles y posteriormente fue atropellado por una camioneta, durando varios minutos debajo del aparato.

Al lugar se presentó una unidad del Cuerpo de Bomberos de Neyba y decenas de curiosos que esperaron a las autoridades correspondientes para el levantamiento del cadáver.

La muerte del reconocido músico ha consternado al municipio de Villa Jaragua, sobre todo a sus familiares, amigos y compañeros de partido.

"Era un gran compañero y venía de trabajar en Guasumilla", dijo el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en Villa Jaragua, Geidy Novas.