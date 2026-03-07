Solicitan 40 años de prisión por muerte de hacendado

El Ministerio Público solicitó una condena de 40 años de prisión contra William Jaque, alias “Nito”, acusado del asesinato del hacendado Bienvenido Acosta, en un hecho ocurrido en Estero Hondo, perteneciente al municipio de Villa Isabela, en Puerto Plata.

La petición fue presentada durante el juicio desarrollado en el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, donde el órgano acusador expuso ante los jueces diversos elementos de prueba que vinculan al imputado con el crimen.

Varios testigos ofrecieron sus declaraciones como parte del proceso judicial que busca establecer las responsabilidades en torno al hecho que cobró la vida de Acosta.

El órgano acusador argumentó que las pruebas presentadas permiten establecer la presunta responsabilidad penal de Jaque, por lo que solicitó al tribunal imponer la pena máxima de 40 años de prisión.

Se prevé que el tribunal continúe con el conocimiento del caso en los próximos días, previo a que los jueces se retiren a deliberar y emitan su decisión final.

Acosta fue encontrado sin vida en el interior de su residencia el pasado 4 de mayo de 2025, su cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca entre ellas, una herida profunda en el cuello, así como señales de forcejeo.

Según versiones no oficiales, Acosta había tenido inconvenientes con “Nito” debido a que este le adeudaba un trabajo de aspersión de herbicida aplicado por el haitiano en una de sus propiedades.